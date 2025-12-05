  1. سیاست
  2. مجلس
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۷:۱۴

ارتقای انضباط مالی و کاهش کسری؛ ماحصل تغییرات در نحوه بررسی بودجه

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با اجرای سازوکار جدید و تمرکز بر جداول بودجه، امکان نظارت دقیق‌تر، جلوگیری از ارقام غیرواقعی و ارتقای انضباط مالی فراهم می‌شود.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس، اظهار کرد: با توجه به اینکه ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس اصلاح شد، بررسی بودجه از دو مرحله، به یک مرحله‌ای تبدیل شد. بر این اساس، بودجه سال آینده بدون حکم خواهد بود و شامل یک ماده واحده و جداول پیوست است.

وی با اشاره به موافقت مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، گفت: ما سعی خواهیم کرد که این لایحه را قبل از ارائه بودجه سال آینده در صحن مجلس به تصویب برسانیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این لایحه حاوی جداولی است که ریز عملکرد بودجه را خواهد داد. از سوی دیگر، کمیسیون‌ها در بررسی لایحه بودجه سنواتی به جای اینکه به احکام و تبصره‌ها بپردازند، به جداول و عددها توجه خواهند کرد. اگر کمیسیون‌ها دقت لازم را داشته باشند، این موضوع می‌تواند تأثیر زیادی در کاهش هزینه‌ها و انضباط مالی و بودجه‌ای داشته باشد.

تاجگردون گفت: این اقدام، ان‌شاءالله برای بودجه سال ۱۴۰۵ عملی خواهد شد. قاعدتاً باید دولت کنترل و نظارت کند که اعداد مندرج در بودجه با هم همخوانی داشته باشند. دیگر نمی‌توان اعداد را به‌صورت غیرواقعی بالا برد، چراکه مجلس در گذشته وقت کافی برای بررسی جداول بودجه نداشت، اما این بار با ورود مجلس به بحث جداول، هدف ما ارتقای انضباط مالی و کاهش کسری بودجه است.

کد خبر 6673914
زهرا علیدادی

    نظرات

    • محمد IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      2 1
      پاسخ
      کارمندان خیانت به دستمزدشان در قالب روش پلکانی توسط شما را فراموش نخواهند کرد!
    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      2 0
      پاسخ
      جناب آقای تاجگردون ، بهترین انضباط مالی آن است که شما مانع پرداخت رقم‌های سنگین به دستگاه‌ها و نهادهای بدون خاصیت شوید ، سازمان‌هایی که بودجه را می‌بلعند ولی هیچ منفعتی برای مردم و کشور ندارند .

