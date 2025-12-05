ارتقای انضباط مالی و کاهش کسری؛ ماحصل تغییرات در نحوه بررسی بودجه

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس، اظهار کرد: با توجه به اینکه ماده ۱۸۲ آئیننامه داخلی مجلس اصلاح شد، بررسی بودجه از دو مرحله، به یک مرحلهای تبدیل شد. بر این اساس، بودجه سال آینده بدون حکم خواهد بود و شامل یک ماده واحده و جداول پیوست است.
وی با اشاره به موافقت مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)، گفت: ما سعی خواهیم کرد که این لایحه را قبل از ارائه بودجه سال آینده در صحن مجلس به تصویب برسانیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این لایحه حاوی جداولی است که ریز عملکرد بودجه را خواهد داد. از سوی دیگر، کمیسیونها در بررسی لایحه بودجه سنواتی به جای اینکه به احکام و تبصرهها بپردازند، به جداول و عددها توجه خواهند کرد. اگر کمیسیونها دقت لازم را داشته باشند، این موضوع میتواند تأثیر زیادی در کاهش هزینهها و انضباط مالی و بودجهای داشته باشد.
تاجگردون گفت: این اقدام، انشاءالله برای بودجه سال ۱۴۰۵ عملی خواهد شد. قاعدتاً باید دولت کنترل و نظارت کند که اعداد مندرج در بودجه با هم همخوانی داشته باشند. دیگر نمیتوان اعداد را بهصورت غیرواقعی بالا برد، چراکه مجلس در گذشته وقت کافی برای بررسی جداول بودجه نداشت، اما این بار با ورود مجلس به بحث جداول، هدف ما ارتقای انضباط مالی و کاهش کسری بودجه است.
