تشریح نشست غیرعلنی مجلس؛ بررسی سازوکار رسیدگی به احکام بودجه‌

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس گفت: مقرر است که بودجهریزی متفاوت از سنوات گذشته از امسال به بعد دنبال شود. به این ترتیب، صرفاً جداول مورد بررسی قرار میگیرند، اما احکامی وجود دارند در قوانین بودجه سنوات گذشته که باید توسط مجلس یا حذف شوند، یا تنفیذ و یا اصلاح و سپس تنفیذ گردند.
گودرزی افزود: برخی از احکام در این قالب دنبال میشوند، اما برخی دیگر از احکام هم الزامات بودجه روزانه را شامل میشوند؛ به عنوان مثال، بحث نرخ حقوق و دستمزد، سقف معافیتها، عوارض و مالیاتها و گمرک؛ این موارد در قالب الزامات، مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار میگیرند.
وی ادامه داد: آنچه در قالب تنفیذ و الزام است، به صورت لایحه دو فوریتی و در قالب لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) مطرح خواهد شد. همچنین برخی احکام وجود دارند که بحثبرانگیز هستند و موافقتها و مخالفتهای جدی در مورد آنها وجود دارد. حدود ۵۸ ماده شناسایی شده که آنها را در قالب طرح دو فوریتی مقررات مالی دولت ۴ دنبال خواهیم کرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین امروز هم دو فوریت لایحه و هم دو فوریت طرح مذکور در صحن مجلس تصویب خواهد شد. دو فوریت لایحه سهشنبه در قالب جلسات صبح و عصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا بلافاصله با تأیید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شود تا چارچوب بودجه سال ۱۴۰۵ را برای دولت مشخص کند.
گودرزی همچنین خاطرنشان کرد: احکام الزامآور و احکام تنفیذی به قانون دائمی تبدیل خواهند شد و آن ۵۸ ماده نیز در قالب طرح دو فوریتی با ثبت پیشنهادات و فرصت ۱۰ روزه به نمایندگان دنبال خواهد شد. این موارد پس از تصویب نهایی نیز در قالب قوانین دائمی به دولت ابلاغ خواهد شد. با این حال، در حین بررسی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیونها ممکن است تعداد احکام از نظر حذف، تنفیذ یا اصلاح تغییر کند.
نظر شما