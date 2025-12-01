دریافت 95 MB
کد خبر 6674199
  1. فیلم
  2. جامعه
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

آیا مازوت‌سوزی سیمان مقصر اصلی آلودگی است؟

آیا مازوت‌سوزی سیمان مقصر اصلی آلودگی است؟

برخلاف تصور مردم، صنعت سیمان با رعایت شاخص‌های زیست محیطی، حتی با استفاده از سوخت مازوت، آلایندگی ندارد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید