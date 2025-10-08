طرح استفاده از سوخت حاصل از پسماند عادی در شورای اقتصاد تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، از تصویب طرح ملی تولید و استفاده از سوخت مشتق از پسماند (RDF) در شورای اقتصاد خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ردیف (۲) بند (چ) ماده (۲۲) برنامه هفتم پیشرفت، طرح یادشده با پیگیری مستمر سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در ۱۴ مهرماه سال جاری به تصویب شورای اقتصاد رسید.

نصرتی با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت: اجرای این مصوبه در قالب تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت کشور و وزارت نفت با عنوان «تولید سوخت از پسماندهای عادی» انجام می‌شود و هدف آن تفکیک پسماند، کاهش دفن زباله‌ها، کاهش آلودگی‌های ناشی از آن و صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی از طریق تولید سوخت RDF است.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، قیمت هر تن سوخت RDF که توسط سرمایه‌گذار تولید و منجر به صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی شود، معادل ۶۰ دلار خریداری خواهد شد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاری در این بخش دارای توجیه اقتصادی مطلوب و پایدار خواهد بود.

وی افزود: در چارچوب مصوبات بیست‌وپنجمین جلسه کارگروه مدیریت بهینه انرژی کشور که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، در گام نخست امکان تولید روزانه ۲۶۰۰ تن سوخت RDF فراهم شده و در افق طرح این ظرفیت به حدود ۹۷۰۰ تن در روز افزایش می‌یابد؛ اقدامی که معادل صرفه‌جویی روزانه ۴.۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی است.

نصرتی تأکید کرد: بر اساس مفاد این مصوبه، وزارت نفت مجاز است به میزان سوخت صرفه‌جویی‌شده، بر مبنای قیمت ۶۰ دلار برای هر تن RDF، به سرمایه‌گذاران شامل شهرداری‌های تولیدکننده RDF در قالب (VB) و صنایع سیمان (در قالب حواله گاز یا مازوت)، به نسبت هزینه‌کرد ایجاد تأسیسات مربوطه، پرداخت کند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان تصریح کرد: این مصوبه گامی مؤثر در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف انرژی، توسعه مدیریت پایدار پسماند شهری و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی کشور محسوب می‌شود و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با جدیت اجرای آن را در سطح کشور دنبال خواهد کرد.