هومنیان: ۳۲۰ یزدی در صف انتظار برای دریافت فرزندخوانده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر هومنیان، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد متقاضیان فرزندخواندگی در استان یزد در دهه گذشته به حدود ۹۰۰ خانواده رسیده بود، اکنون تعداد در صف به ۳۲۰ خانواده کاهش یافته است.

وی با اشاره به بررسی کامل پرونده‌های سال گذشته گفت: تمام تقاضاهای مرتبط با سال ۱۴۰۲ تعیین‌تکلیف شده و از هفته‌های آینده بررسی پرونده‌های متقاضیان در سال ۱۴۰۳ آغاز می‌شود.

هومنیان با بیان اینکه یزد تنها یک شیرخوارگاه فعال دارد، اظهار کرد: تعداد نوزادان و کودکان حاضر در این مرکز متغیر است و به‌طور میانگین حدود ۱۸ تا ۲۰ کودک در آن نگهداری می‌شوند.

وی تأکید کرد: برخلاف تصور عمومی، تمامی کودکان حاضر در شیرخوارگاه بی‌هویت یا رهاشده نیستند؛ در بسیاری موارد، والدین به دلیل مشکلات موقت مانند بیماری یا اعتیاد توان سرپرستی ندارند و با حکم قضائی، کودک برای چند ماه در این مرکز اقامت دارد تا پس از حل مشکل، به خانواده اصلی خود تحویل داده شود.

مدیرکل بهزیستی استان یزد ادامه داد: در سال گذشته ۳۰ کودک به خانواده‌های جدید سپرده شدند، در حالی که از ابتدای امسال تا کنون حدود ۵۰ واگذاری کودک در یزد ثبت شده است.

وی درباره معیارهای پذیرش متقاضیان توضیح داد: سلامت روان، وضعیت مالی مناسب، نداشتن اعتیاد، سن ترجیحاً کمتر از ۴۵ سال و وجود فاصله سنی منطقی میان والدین و کودک، از شروط اساسی برای دریافت مجوز فرزندخواندگی است.

هومنیان گفت: ۶۰ درصد از متقاضیان خواهان سرپرستی دختران شیرخوار هستند.

وی خاطرنشان کرد: قانون به دختران مجرد بالای ۳۰ سال نیز اجازه سرپرستی کودکان را با برخی شرایط خاص می‌دهد.