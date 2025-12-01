به گزارش خبرنگار مهر، روحالله امراللهی در نشست رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با تبریک و تسلیت مناسبتهای ملی و مذهبی اخیر، از مدیران شهری و اعضای شورا خواست با حساسیت بیشتری طرحهای در دست اقدام را تا پیش از فرارسیدن سال جدید به نتیجه برسانند.
وی با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین هفته بسیج، گفت: یاد و جایگاه بسیج و بسیجیانی را که امنیت و آرامش کشور مرهون مجاهدت آنان است، گرامی میداریم و امیدواریم این فرهنگ در داخل و خارج کشور گسترش یابد.
امراللهی با اشاره به مناسبتهای علمی و تاریخی روزهای نهم تا یازدهم آذرماه، روز بزرگداشت شیخ مفید و سالروز شهادت آیتالله سید حسن مدرس و میرزا کوچکخان جنگلی را یادآور شد و افزود: این بزرگان در حوزههای اجتماعی، فقهی و جریانسازیهای فکری نقشآفرینی عمیقی داشتند و مرور این میراث برای جامعه امروز ضروری است.
وی همچنین روز جهانی معلولان را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در حوزه مناسبسازی شهری برای افراد دارای معلولیت، اقدامات خوبی انجام شده اما همچنان کمبودهایی وجود دارد که باید با جدیت بیشتری از سوی بدنه دغدغهمند شهرداری پیگیری و برطرف شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم در ادامه سالروز وفات حضرت ام البنین (ع) را تسلیت گفت و تأکید کرد: تکریم مادران و همسران شهدا وظیفهای عمومی و همیشگی است و جامعه امروز مرهون فداکاری این عزیزان است.
وی سپس به فعالیتهای حوزه فرهنگی شهرداری اشاره کرد و گفت: در ماههای اخیر اقدامات ارزشمندی در بخش فرهنگی صورت گرفته و بازخوردهای مناسبی نیز دریافت شده است، با این حال ضروری است در آستانه پایان سال، حوزه عمرانی و سایر بخشها نیز با ارائه دستاوردهای ملموس، رضایت شهروندان را افزایش دهند.
امراللهی محور عمار یاسر را یکی از مهمترین اولویتهای ترافیکی شهر دانست و افزود: انتظار میرود با تکمیل تقاطع میدان سپاه و برقراری الگوی حرکتی مناسب در محورهای منتهی به مرکز شهر، بخشی از گرههای ترافیکی قم بهویژه در روزهای پرتردد و حضور زائران کاهش یابد.
وی همچنین با اشاره به لزوم تسریع در ادامه حفاریهای باقیمانده خط یک مترو بهسمت جمکران، بیان کرد: گزارش دقیق زمانبندی اتصال تونل این خط باید هرچه سریعتر از سوی مدیران قطار شهری ارائه شود تا امکان بهرهبرداری مرحلهای از غرب قم تا میدان مطهری حرم مطهر فراهم گردد.
رئیس شورا تکمیل مسیر ارتباطی مناسب برای انتقال زائران میان حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران را از مطالبات جدی شهر دانست و خواستار آن شد که با توجه به حجم زائران در یک سال آینده، بخش قابل توجهی از این مسیر به شکل مطلوب و ایمن در اختیار مردم قرار گیرد.
قم- رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ضرورت ساماندهی طرحهای نیمهتمام شهری، بر تسریع پروژههای عمرانی اولویتدار و کاهش گرههای ترافیکی بهویژه در محورهای پرتردد تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، روحالله امراللهی در نشست رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با تبریک و تسلیت مناسبتهای ملی و مذهبی اخیر، از مدیران شهری و اعضای شورا خواست با حساسیت بیشتری طرحهای در دست اقدام را تا پیش از فرارسیدن سال جدید به نتیجه برسانند.
نظر شما