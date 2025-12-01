حاجی صادقی: صبر واستقامت خانواده شهدا کمتر از اجر و پاداش شهیدان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عبدالله حاجی صادقی در دیدار صمیمی با خانوادههای معظم شهدای استان زنجان، به ویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، که در سالن نور برگزار شد با تبریک و تسلیت شهادت این شهدا اظهار داشت: دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر، یک شکست واقعی و غیرقابل انکار برای جبهه استکبار بود. دشمن با اطمینان از پایان کار جمهوری اسلامی، حتی درباره حکومت پس از آن بحث میکرد، اما ایستادگی و مقاومت رزمندگان اسلام، به ویژه فرزندان شهید شما، این توطئه بزرگ را با شکست مواجه کرد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تقدیر از روحیه زینبی خانوادههای شهدای استان زنجان، تأکید کرد: دشمنان برای از بین بردن انقلاب اسلامی به میدان آمده بودند، اما شهدای عملیات اخیر با ایثار جان خود، نقشه آنان را نقش بر آب کردند.
وی خطاب به خانوادههای شهدا افزود: عزیزان شما، جان خود را مانند امام حسین (ع) ارزان ندادند؛ بلکه آن را فدا کردند تا دین خدا زنده بماند. آنان شهید شدند تا فاتحه اسلام خوانده نشود. امروز باید مراقب باشیم که جریانهای جنگ شناختی دشمن و نفاق داخلی، این پیروزی بزرگ جبهه حق را وارونه روایت نکنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به مقام والای شهدا گفت: شهادت، پاداش و هدیهای الهی است که خداوند به مجاهدان راهش میدهد. شهدا از لحظه شهادت، به آرامش و شادی میرسند. اما صبر و مقاومت شما خانوادههاست که بسیار سنگین و دشوار است. بدانید که این صبر و مقاومت شما، کمتر از خون عزیزتان در بقای این انقلاب نقش دارد و شما مصداق واقعی صابرانی هستید که قرآن در کنار مجاهدان از آنان یاد میکند.
حجتالاسلام حاجی صادقی خانوادههای شهدا را زینبهای عاشورای امروز خواند و تصریح کرد: شما کاملکننده جهاد عاشورایی هستید. همانگونه که حضرت زینب (س) فرمود ما را اسیر میکنی، اما ذلیل نمیکنی، شما نیز با صبر خود نمیگذارید نور اسلام که از ایران اسلامی به عالم میتابد، خاموش شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مقام معظم رهبری را نعمت بزرگ الهی پس از امام راحل برای امت اسلامی دانست و گفت: رهبر عزیز انقلاب، از جنس امام (ره) هستند و همواره بیش از همه، اشتیاق دیدار با خانوادههای شهدا را داشتهاند. ایشان از طریق بنده، سلام و دعای خیر خود را به همه شما عزیزان ابلاغ میکنند و برای پدران، مادران، همسران و فرزندان شهدا آرزوی موفقیت و صبر کردند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از درخشش استان زنجان و رزمندگان هوافضای این استان در عملیات اخیر تقدیر کرد و افزود: استان زنجان در دوران دفاع مقدس و امروز نیز حماسهآفرینی کرده است. این ۱۴ شهید استان میهمانان جدیدی برای ارباب شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند.
