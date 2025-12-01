تونل امیرکبیر امشب مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل امیرکبیر، هر دو دهانه این تونل در تاریخ دهم آذرماه از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر جایگزین برای دهانه شمالی (به سمت شمال) بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال و خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد) و مسیر جایگزین برای دهانه جنوبی (به سمت جنوب) بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب و خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد) خواهد بود.