  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

تونل امیرکبیر امشب مسدود است

شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: تونل امیرکبیر به دلیل انجام عملیات تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات امشب مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل امیرکبیر، هر دو دهانه این تونل در تاریخ دهم آذرماه از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر جایگزین برای دهانه شمالی (به سمت شمال) بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال و خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد) و مسیر جایگزین برای دهانه جنوبی (به سمت جنوب) بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب و خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد) خواهد بود.

کد خبر 6674485
مینا یاری

