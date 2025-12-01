پروژه مسیر طبیعت در منطقه ۶ کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از آغاز اجرای پروژه‌ای مبتنی بر «پیاده‌محوری» و توسعه مسیرهای دوچرخه‌سواری در منطقه ۶ تهران خبر داد؛ مسیری شهری که علاوه بر تسهیل تردد، با ایجاد فضای سبز و ساخت پل‌های ارتباطی با توجه به توپوگرافی خاص محدوده، تجربه‌ای امن، آرام و دلپذیر برای شهروندان فراهم می‌کند.

وی گفت: این پروژه در حدفاصل کوچه آویز تا اسدآبادی اجرا می‌شود و هدف آن ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیطی مناسب برای پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و فعالیت‌های تفریحی است.

وی با اشاره به ترکیب مالکیت‌های شهرداری و بخش خصوصی در مسیر پروژه افزود: در کنار مسیر اصلی، فضاهای پشتیبان و سرانه‌های سبز نیز پیش‌بینی شده تا محیطی جذاب، ایمن و قابل استفاده برای همه گروه‌های سنی فراهم شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی همچنین از ساخت پل‌هایی بر فراز خیابان ولیعصر و بوستان نظامی گنجوی خبر داد و گفت: این پل‌ها که مشرف به فضای سبز شهری خواهند بود، ضمن ایجاد دسترسی ایمن، چشم‌اندازی طبیعی و آرام‌بخش برای کاربران مسیر فراهم می‌کنند و در عین حال مانع اختلال در جریان ترافیک می‌شوند.

وی با اشاره به برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار خاطرنشان کرد: با آغاز عملیات اجرایی، شهروندان می‌توانند از مسیری تازه، سبز، امن و مبتنی بر اصول پیاده‌محوری بهره‌مند شوند. این پروژه بخشی از برنامه‌های شهرداری تهران برای توسعه فضاهای دوستدار محیط‌زیست و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک است.

کمالی‌زاده در پایان تأکید کرد: هدف ما ایجاد شهری است که مردم در آن بتوانند با آرامش قدم بزنند، دوچرخه‌سواری کنند و از طبیعت پیرامون لذت ببرند؛ شهری با دسترسی آسان، ایمن و انسان‌محور.