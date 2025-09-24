آغاز اجرای پروژه حیات در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اظهارداشت: مأموریت اصلی این سازمان تسهیلگری در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران است. بر اساس احکام برنامه سوم توسعه شهرداری، هر سال باید سه درصد از بافتهای فرسوده شهر نوسازی شود که خوشبختانه در چهار سال نخست این برنامه تحقق یافته و امسال نیز بهعنوان پنجمین سال باید ۴ درصد نوسازی داشته باشیم که در حال پیگیری آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه موضوعات دیگری که در بافتهای فرسوده میتوانیم پیگیری کنیم بحث بازآفرینی شهری است، بیان داشت: از جمله اجرای پروژه محرک توسعه پارکینگهای مناطق مانند پارکینگ طبقاتی مینابی در محله اتابک که سال گذشته به بهرهبرداری رسید و همچنین پروژه پارکینگ باغ وزیری در منطقه یک که بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد و ۴۰۰ واحد پارکینگ در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به همکاری با شرکت بازآفرینی شهری تصریح کرد: در زمینه جابهجایی شبکه برق، تفاهمنامههای خوبی در قالب اینکه هم اعتبار و هم نقدینگی فعال کنیم با مناطق منعقد شده است. منابع اعتباری لازم بهویژه در مناطق جنوبی شهر بهزودی تزریق خواهد شد تا مشکلات مردم در بافت فرسوده را رفع کنیم.
کمالیزاده به پروژههای موضعی و موضوعی نیز اشاره کرد و گفت: طرحهایی نظیر فرودگاه دوشانتپه، تالار نهاجا و قصر فیروزه در این سازمان کارشناسی شده و در حال طی فرآیند خود در شورای عالی شهرسازی است. در صورت نهایی شدن، بخش عمدهای از اراضی پادگان دوشانتپه در اختیار شهرداری قرار میگیرد. حدود ۵ خیابان اصلی که بنبست هستند بازگشایی میشود و در کنار این امر ۷۰ هکتار اراضی در قالب فضاهای خدماتی و سبز به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در ادامه درباره اقدامات انجامشده در محله نفرآباد اظهار کرد: ۳۶ بلوک در این محدوده نوسازی شده و از هشت پروژه خدماتی پیشبینیشده، شش پروژه به بهرهبرداری رسیده و دو پروژه دیگر نیز بهزودی افتتاح خواهد شد. علاوه بر این، حدود ۵۰۲ پارسل داریم در محلهنفرآباد که در خصوص بیش از ۱۰۰ مورد از آنها توافق کردیم و ۳۰ عدد به بهرهبرداری رسیده است.
کمالیزاده درباره پروژه بزرگراه حضرت فاطمه زهرا (س) خاطرنشان کرد: این طرح اکنون بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهد رسید. در قالب این پروژه ۲۰ هزار مترمربع کاربری آموزشی، فرهنگی، مذهبی، استارتاپی و تجاری ایجاد میشود و همچنین پیست دوچرخه ۱۱ کیلومتری و مسیر پیادهروی در این محدوده داریم. به طوری که در مناطق ۱۷ و ۱۸ یک فضای تنفس و مکث مناسب به شهروندان تحویل داده خواهد شد.
وی با اشاره به استمرار فعالیتها در نفرآباد افزود: دفتر تسهیلگری ویژه این محله فعال است و پروژههای فرهنگی و اجتماعی از جمله مهدکودک، سراهای محلی و فضاهای خدماتی در حال تکمیل است تا بهزودی در اختیار مردم قرار گیرد.
کمالیزاده با اشاره به پروژههای در دست تکمیل گفت: پروژه سرای عموعباس در حال انجام است و پروژه زائرسرا نیز صرفاً تاسیسات آن مونده که باید نصب شود. به محض تکمیل این بخشها، بهرهبرداری انجام خواهد شد
کمالیزاده در ادامه از آغاز اجرای پروژه حیات تهران خبر داد و اظهار داشت: این پروژه که قرارداد آن به امضا رسیده در محدوده منطقه ۲ از پایین آتیساز تا اتوبان همت واقع شده که حداکثر یکساله به بهرهبرداری میرسانیم و یکی از نخستین طرحهای نوسازی بافت فرسوده به صورت کلید در دست محسوب میشود. در این طرح، اراضی در اختیار شهرداری ساخته میشوند و واحدهای آماده به مالکان تحویل میشود و در مقابل، اراضی بافت فرسوده به کاربریهای خدماتی و فضای سبز اختصاص مییابد. حدود ۶۰ درصد ساکنان منطقه شناسایی و قرارداد امضا کردهاند و مابقی نیز در حال پیگیری است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به پروژههای مقاومسازی ساختمانهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی افزود: ۶۰ واحد در مناطق یک، دو و ۱۷ در حال مقاومسازی است و تلاش میکنیم تا پایان اسفند و همزمان با ماه مبارک رمضان این واحدها تحویل شهروندان شود تا نوروز را در خانههای خود جشن بگیرند.
کمالیزاده همچنین گفت: در چند ماه گذشته حدود ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه بازآفرینی تعریف و قرارداد بستهایم. از جمله مسیر طبیعت و گردشگری منطقه ۶ که از مجموعه عباسآباد تا خیابان سید جمالالدین اسدآبادی امتداد خواهد یافت و از خیابانهای ولیعصر و آفریقا عبور میکند.
وی درباره پروژههای فرهنگی نیز توضیح داد: علاوه بر نوسازی بافتهای فرسوده، احداث فضاهای فرهنگی در دستور کار است. از جمله فرهنگسرایی ویژه سالمندان با مساحت ۱۵ هزار مترمربع که در محدوده اسلامآباد ساخته میشود که نقش مهمی در ارتقای سرانه فرهنگی آن منطقه خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران همچنین به طرحی بزرگ در منطقه ۱۸ تهران اشاره کرد و گفت: برای محدودهای به وسعت ۴۷۰ هکتار، طرح توجیهی مناسبی تهیه شده که در کمیسیون ماده ۵ در حال بررسی است. بر اساس این طرح، بخشهایی از اراضی به کاربری مسکونی و بخشهای دیگر به هاب لجستیک و ترمینال مسافربری جنوبغربی تهران اختصاص خواهد یافت. هدف ما جلوگیری از تبدیل بافتهای فرسوده به فضاهای بیدفاع شهری و بارانداز است.
کمالیزاده تأکید کرد: کارگروهی با محوریت معاونت هماهنگی و امور مناطق و مشارکت سازمانهای تخصصی تشکیل شده و امیدواریم این پروژهها در کوتاهترین زمان به نتیجه برسد و رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته باشد.
