کرم‌زاده: ثبت ملی خانه صدری خوراسگان قطعی شد

اصفهان - مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان گفت: خانه تاریخی صدری در خوراسگان پس از طی مراحل کارشناسی واجد ثبت ملی شناخته شده است.

به‌گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای ثبت آثار تاریخی استان اصفهان از تصویب مجموعه‌ای از پرونده‌های ثبتی در آخرین خبر داد و اظهار کرد: این تصمیمات با هدف صیانت از هویت فرهنگی اصفهان اتخاذ شده است.

وی در تشریح جزئیات این مصوبات ابراز کرد: خانه صدری در خوراسگان پس از طی مراحل کارشناسی واجد ثبت ملی شناخته شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان افزود در این نشست پرونده‌های دیگری شامل خانه کرباسی در خیابان نشاط، برج و مسجد دشتبانی آران و بیدگل، خانه جمال میرافضلی، خانه حسن امامیان، خانه خدامی و خانه رضایی نیز با استناد به مکاتبات و مستندات موجود در دستور بررسی قرار گرفت و نظر کارشناسان شورا درباره آن‌ها اخذ شد.

وی همچنین تصویب پرونده گذر تاریخی کمرزرین را از دیگر مصوبات جلسه اخیر عنوان کرد و گفت: مقدمات ثبت ملی این گذر ارزشمند در مرحله نهایی است.

کرم زاده تصریح کرد: سرای مرغی نیز با تأیید شورای ثبت برای ثبت ملی برگزیده شده و پرونده کامل آن برای طی تشریفات قانونی به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال شده است.

وی تاکید کرد: این روند با هدف حفاظت از بناهای تاریخی، پشتیبانی از زیست‌بوم فرهنگی اصفهان و ایجاد ظرفیت‌های تازه برای توسعه گردشگری دنبال می‌شود و می‌تواند جایگاه میراث این استان را در سطح ملی تقویت کند.

کد خبر 6674525

برچسب‌ها

