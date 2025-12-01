به‌گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای ثبت آثار تاریخی استان اصفهان از تصویب مجموعه‌ای از پرونده‌های ثبتی در آخرین خبر داد و اظهار کرد: این تصمیمات با هدف صیانت از هویت فرهنگی اصفهان اتخاذ شده است.

وی در تشریح جزئیات این مصوبات ابراز کرد: خانه صدری در خوراسگان پس از طی مراحل کارشناسی واجد ثبت ملی شناخته شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان افزود در این نشست پرونده‌های دیگری شامل خانه کرباسی در خیابان نشاط، برج و مسجد دشتبانی آران و بیدگل، خانه جمال میرافضلی، خانه حسن امامیان، خانه خدامی و خانه رضایی نیز با استناد به مکاتبات و مستندات موجود در دستور بررسی قرار گرفت و نظر کارشناسان شورا درباره آن‌ها اخذ شد.

وی همچنین تصویب پرونده گذر تاریخی کمرزرین را از دیگر مصوبات جلسه اخیر عنوان کرد و گفت: مقدمات ثبت ملی این گذر ارزشمند در مرحله نهایی است.

کرم زاده تصریح کرد: سرای مرغی نیز با تأیید شورای ثبت برای ثبت ملی برگزیده شده و پرونده کامل آن برای طی تشریفات قانونی به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال شده است.

وی تاکید کرد: این روند با هدف حفاظت از بناهای تاریخی، پشتیبانی از زیست‌بوم فرهنگی اصفهان و ایجاد ظرفیت‌های تازه برای توسعه گردشگری دنبال می‌شود و می‌تواند جایگاه میراث این استان را در سطح ملی تقویت کند.