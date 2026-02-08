کنگره ملی سیاست خارجی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره ملی سیاست خارجی صبح امروز با حضور سید عباس عراقچی وزیرامور خارجه و کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارحی، سید علی اکبر صالحی وزیر اسبق وزارت امور خارجه و سعید خطیب زاده معاون وزیر امور خارجه در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه برگزار شد. این کنگره از روز شنبه اغاز شده و تا دوشنبه ادامه خواهد داشت.

صالحی: روشن شدن تکلیف روابط بین‌الملل بزرگترین چالش حکمرانی ما است

در جریان این کنگره پنل اول با حشور سید عباس عراقچی، کمال خرازی،علی اکبر صالحی و سعیدخطیب زاده برگزارشد.

علی اکبر صالحی در ابتدای پنل اول کنگره ملی سیاست خارجی با حضور عراقچی، خرازی و صالحی در پاسخ به این سوال که بزرگترین چالش بین المللی چیست، افزود: روشن شدن تکلیف روابط بین‌الملل بزرگترین چالش حکمرانی ما است. این در مسائل داخلی ما هم تاثیر داشت. من فکر می‌کنم بین آرمان‌هایی که در انقلاب ترسیم کردیم و شیوه‌های رسیدن به آن فاصله‌ای است.

وی افزود: آرمان‌های ما بسیار عالی است و قانون انقلاب اسلامی جزوی از پیشروترین قوانین است، اما در پیاده سازی قانون اساسی نتوانستیم شایسته عمل کنیم. ما اگر در کشورمان حزب به مفهوم واقعی داشتیم و صدای معارضی بود چالش‌ها کمتر بود.

خرازی: یکی از اولویت های ما باید ارتباط با همسایگان باشد

در ادامه سید کمال خرازی طی سخنانی اظهار داشت: تئوریزه کردن آرمان ها و روش های رسیدن به آن یکی از چالش هایی است که هنوز هم برقرار است و به دلیل این که ما نتوانستیم با دانش سیاسی که داریم نوع حکمرانی خودمان را تئوریزه کنیم از جمله در صحنه سیاست خارجی این مشکل زیادی برای کشور شده است، در صحنه بین المللی و داخلی موجب مشکل شده است.

وی افزود: آنچه در دانشگاه های ما تدریس می شود در غرب تدوین شده است متناسب با شرایط جامعه و کشور ما نیست، یعنی ما نیاز داریم به نظریاتی که انقلاب و روابط خارجی را تبیین کند و بتوانیم براساس آن عمل کنیم. بدون توجه به این ها وارد عمل شدیم.

خرازی ادامه داد: تجربی وارد سیاست خارجی شدیم نیاز به ابزار نظری داشتیم که چگونه به آرمان ها برسیم. این چالش مهمی است که هنوز نیز برقرار است. کارشناسان و دوستانی که اینجا هستند باید فکر جدی کنند بخصوص این که ناکارآمدی نظریه های غرب خود را نشان می دهد. این ضرورت احساس می شود با توجه به نیازهایی که داریم، فرهنگ کشورمان و فرهنگ منطقه که چه نظریه ای می تواند ما را به هدف برساند.

خرازی با تاکید بر این که اولویت اول ما باید همسایگان باشد، گفت: شاید قبلا اولویت نبود اشتباهات زیادی در این قسمت کردیم باید اصلاح شود. صدور انقلاب برجستگی و آرمان های آن باید در دل دیگران جا پیدا می کرد. در بسیاری از جاها چنین شد، چرا مردم عراق از انقلاب حرف می زنند؟ برای این که ارزش انقلاب، آرمان ها و استقلال را درک می کنند.

وی گفت: یکی از اولویت های ما باید ارتباط با همسایگان باشد در راستای حفظ استقلال کشور در برابر قدرتمندان، ما برای حفظ استقلال ایستاده ایم. در صحنه روابط خارجی حفظ استقلال و مقاومت در برابر زورگویی ها و توسعه روابط با همسایگان باید مورد توجه باشد.

عراقچی: یکی از رموز قوی شدن قدرت مقاومت و ایستادگی است

در ادامه سید عباس عراقچی در پاسخ به این سوال که دنیا در حال پوست اندازی است و قدرتهای بین المللی بدون رودربایستی اهداف خود را پیگیری میکنند و سازمان های بین المللی و منشور بین الملل به چالش کشیده شده است، با پیچیده ترین عملیات علیه سیاست خارجی مواجه ایم، در این برهه چه چشم اندازی در زدو خورد نظام بین الملل با کشورمان را میبینید، افزود: ما با پدیده جدیدی مواجهیم که همه اصول روابط بین‌الملل را دگرگون کرده است. این همان تئوری بود که رئیس جمهور آمریکا در بدو ریاست گفت که از طریق زور صلح برقرار می‌کنم. این نظریه جدید نیست ولی اکنون با قدرتی مواجهیم که می‌گوید همه چیز از طریق زور است.

وی ادامه داد: این را آمریکا به طریق عریان دارد اجرا می‌کند. البته سیاست آمریکا همیشه همین بوده است ولی تا قبل از این تلاش می‌شد پوششی از حقوق بین‌الملل داشته باشد و توجیهی برای حمله داشته باشند، ولی رئیس جمهور آمریکا همه را کنار گذاشته و مسخره می‌کند. او می‌گوید ما قوی هستیم و باید همه چیز را ما بگوییم، این یعنی بازگشت به قانون جنگل. در این قانون جنگل ضعیف‌ها پایمال می‌شوند.

عراقچی تاکید کرد: چاره‌ای جز قوی شدن نیست، قوی شدن برای ما اجبار است. یکی از رموز قوی شدن قدرت مقاومت و ایستادگی است. ترسیدن در این شرایط سم مهلک است، من بزرگترین چالش را چالش ایستادگی می‌بینم. بر عهده دیپلماسی است که بتواند پرچم ایران را بالا نگه دارد. من مطمئنم که این دوران را می‌توانیم با قدرت پشت سر بگذاریم.

انقلاب اسلامی دو رکن دارد؛ ارتقا ایران و اسلام

در ادامه علی اکبر صالحی در مورد چگونگی ارتباط در سیاست خارجی، افزود: انقلاب اسلامی دو رکن دارد؛ ارتقا ایران و اسلام. ایران یک کشور ویژه با ملت ویژه است.

وی گفت: دوستان گفتند که باید در داخل قوی باشیم تا سیاست استقلال طلبانه را پیگیری کنیم. در قرن ۲۱ باید چند شاخص را درنظر بگیریم تا خود را بسازیم. ما باید توجه به محیط زیست و اقلیم داشته باشیم. باید توجه به هوش مصنوعی و کوآنتوم داشته باشیم. توجه به مسائل اقتصادی داشته باشیم. اگر به این ها رسیدگی کنیم سیاست استقلال طلبانه را راحت تر می‌توانیم پیگیری کنیم.

صالحی با بیان اینکه ما ایرانی ها از ابتدا دارای معرفت بودیم، افزود: ما برای همین اسلام را به زودی پذیرفتیم. شالوده انقلاب اسلامی ما یک بستری معرفتی بوده است. بایستی ما به دلها ورود پیدا کنیم.

عراقچی: ممکن است این مذاکرات فریب باشد

در ادامه عراقچی در پاسخ به این سوال که علت اصلی دشمنی ما با امریکا چیست؟ تصریح کرد: درستش این است که بپرسیم علت دشمنی افراطی امریکا با ما چیست؟ در طول یکسال گذشته چه کاری بوده علیه ما که نکردند. سیاست فشار حداکثری، جنگ، اسنپ بک و عملیات کودتای اخیر. همه این کارها را کردند و به نتیجه نرسیدند.

وی افزود: درهمه جلسات گفته ام ممکن است این مذاکرات فریب باشد، همه حواسشان باشد.ما مذاکره میکنیم یا به نتیجه می رسیم یا نمیرسیم.

وزیرخارجه افزود: سیاست خارجی موفق با اجماع در داخل کشور پیش می رود. اگر موفق شوید یک صدای واحد در کشور ایجاد کنیم سیاست خارجی بهتر پیش خواهد رفت. کسانی وجود دارد که هم دغدغه دارند که باید دغدغه های انان را شنید و کسانی هم هستند که غرض دارند که باید انها را توجیه کرد.

تقدیراز چهره سال سیاست خارجی

در پایان این پنل، جایزه سال سیاست خارجی به جمشید ممتاز حقوقدان و از اعضای مذاکره کننده هسته ای در دولت یازدهم و چهره سال سیاست خارجی اهدا شد.