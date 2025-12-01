آشوبی: افزایش موارد آنفلوآنزا در گیلان؛همراهی رسانه‌ ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی آشوبی ظهر دوشنبه در نشست خبری مشترک بسیج دانشجویی و دانشگاههای استان، ضمن تبریک هفته بسیج و روز دانشجو اظهار کرد: شرایط فعلی کشور ساده نیست و همراهی بسیج رسانه و اصحاب رسانه میتواند نقش مهمی در مدیریت وضعیت ایفا کند.
وی با اشاره به تغییرات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: طی چهار سال گذشته ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در این دانشگاه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این رشد نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری بخشهای مختلف است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در توضیح آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزا در استان گفت: آنفلوآنزای نوع A از اوایل آبان در گیلان مشاهده شده و از هفته پایانی این ماه روند افزایشی به خود گرفته است. به گفته وی، چنین اپیدمی تقریباً هر ده سال یکبار رخ میدهد.
آشوبی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در حوزه آموزش ادامه داد: به دلیل افزایش موارد بیماری، آموزش تا مقطع ششم ابتدایی بهصورت مجازی دنبال میشود و مادرانی که فرزند در این مقاطع دارند از امکان دورکاری بهرهمند شدهاند.
وی با بیان اینکه آنفلوآنزای نوع A معمولاً با حدود پنج روز استراحت و پرهیز از حضور در محیطهای آلوده کنترل میشود، افزود: در تمام بیمارستانهای استان بخشهایی ویژه برای رسیدگی به بیماران دچار مشکلات حاد تنفسی اختصاص یافته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایان با تأکید بر نقش مردم در کنترل شرایط گفت: رعایت بهداشت فردی، شستوشوی مداوم دستها و استفاده از ماسک در تجمعات میتواند به کاهش شیوع بیماری کمک کند.
