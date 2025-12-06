به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سلیمانی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تثبیت شرایط و کنترل چرخه انتقال ویروس آنفلوانزا در استان، اظهار داشت: با توجه به کاهش نرخ انتقال ویروس و تحلیل دادههای دقیق، تصمیم بر ادامه فعالیتهای آموزشی بهصورت حضوری و عادی در هفته جاری اتخاذ شده است.
بررسی مستمر دادهها در کمیته ویژه دانشگاه علوم پزشکی گیلان
وی با بیان اینکه کمیته بیماریهای حاد تنفسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بهصورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد، افزود: این کمیته متشکل از هیئت رئیسه دانشگاه و اساتید عفونی بزرگسال و کودکان، دادههای اپیدمیولوژیک را تجزیه و تحلیل کرده و در مورد تعطیلی احتمالی یا برگزاری آموزش مجازی تصمیمگیری میکند. سپس گزارش نهایی برای اتخاذ تصمیم نهایی به استانداری گیلان ارسال میشود.
رصد مستمر شرایط و آمادگی برای واکنش سریع
سخنگوی ستاد بیماریهای حاد تنفسی گیلان تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان، پایش و رصد بیماریهای حاد تنفسی را بهصورت مستمر ادامه میدهند و در صورت هرگونه تغییر در شرایط اپیدمی، تصمیمات مقتضی بلافاصله اعلام خواهد شد.
تأکید بر مشارکت همگانی در پیشگیری و کنترل بیماری
سلیمانی با تأکید بر لزوم مشارکت عمومی در کنترل بیماریهای واگیردار، خاطرنشان کرد: همکاری خانوادهها، دانشآموزان، معلمان و مسئولان آموزشی در رعایت بهداشت فردی و اصول پیشگیرانه، از ارکان اصلی کنترل بیماری است. اطلاعرسانی و آموزش در این زمینه همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.
وی در پایان یادآور شد: با توجه به ثبات نسبی در وضعیت کنونی، فعالیت آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی و دانشگاهی استان گیلان این هفته بهصورت عادی ادامه دارد.
