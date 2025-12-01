فرماندار گرمسار: تعطیلی مدارس در دستور کار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعدازظهر دوشنبه در جلسه فوق‌العاده شورای بهداشت و درمان گرمسار با موضوع بررسی شرایط آلودگی هوا و وضعیت شیوع آنفلوآنزا، در محل فرمانداری با تأکید بر ضرورت همکاری والدین، مدارس و ادارات، اعلام کرد: هیچ گزارش نگران‌کننده‌ای از شیوع غیرمتعارف بیماری‌ها ثبت نشده و تعطیلی مدارس در دستور کار نیست.

وی در ادامه با اظهار اینکه بحث آلودگی هوا و آنفلوآنزا موضوعی است که تقریباً همه شهرهای کشور با آن مواجه‌اند، گفت: تلاش دولت، استانداران و فرمانداران بر این است که با تصمیمات هماهنگ، سلامت جامعه حفظ شود.

فرماندار گرمسار تصریح کرد: خوشبختانه گزارش دستگاه‌های بهداشت و درمان و نیز جمع‌بندی‌های ارائه شده نشان می‌دهد هیچ وضعیت غیرعادی در شهرستان وجود ندارد.

همتی همچنین با بیان اینکه تعداد مبتلایان در مدارس به حدی نیست که غیرطبیعی تلقی شود و همانند سال‌های گذشته، تعداد محدودی از دانش‌آموزان در برخی مدارس دچار علائم فصلی هستند، افزود: هرچند میزان مراجعات درمانی نسبت به دو تا سه ماه گذشته افزایش داشته، اما این موضوع با توجه به فصل پاییز و برودت هوا طبیعی است و مجموعه پزشکان، پرستاران و کارکنان درمانی شهرستان با توان کامل در حال مدیریت شرایط هستند.

وی تأکید کرد: با توجه به نزدیک بودن ایام امتحانات، تعطیلی کامل مدارس به دلیل درصد بسیار پایینی از مبتلایان منطقی نیست و موجب عقب‌افتادگی تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود.

فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه مدارس صرفاً با دلایل منطقی و تأیید مسئولان ذیربط تعطیل خواهند شد، گفت: شواهدی از وجود کرونا در شهرستان مشاهده نشده و بر اساس اعلام مرکز بهداشت، در بین ۲۴ نمونه‌گیری اخیر آنفلوآنزا، حتی یک مورد مثبت ثبت نشده است.

همتی از عموم مردم خواست اصول بهداشتی را جدی بگیرند و افزود: افراد بیمار نباید در جامعه تردد کنند و باید از حضور در اماکن تجمعی خودداری شود، لذا توصیه متخصصان این است که در ساعات عصرگاهی که غلظت آلودگی بیشتر است، از بیرون بردن کودکان جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که درمانگاه‌ها و مراکز ارائه خدمت موظف شده‌اند ساعات خدمت‌رسانی را افزایش دهند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه در درمانگاه ولی‌عصر، کلینیک امام، مراکز تأمین اجتماعی و مجموعه ام‌آرآی ظرفیت ارائه خدمات وجود دارد، گفت: در صورت نیاز نیز با موافقت معاونت دانشگاه علوم پزشکی، امکان استفاده از نیروهای داوطلب فراهم شده است.

همتی با تأکید بر اینکه اگر در کشور به دنبال توسعه و پیشرفت هستیم، باید جامعه را با کوچک‌ترین موضوع به تعطیلی نکشانیم، افزود: البته در صورت بروز شرایط خاص و تأیید مسئولان، برای تعطیلی مدارس و فضاهای عمومی هیچ‌گونه تعللی نخواهیم کرد.