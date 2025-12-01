به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد نیکبین بعدازظهر دوشنبه در مراسم هشتاد و هشتمین سالگرد شهادت آیتالله سید حسن مدرس و اختتامیه دومین کنگره ملی ۱۲۲۶ شهید منطقه ترشیز با اشاره به ویژگیهای شهید مدرس اظهار کرد: خدمت خالصانه به مردم را رمز ماندگاری و اقتدار انقلاب اسلامی دانست.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس با بیان اینکه شهید مدرس ویژگیهای برجستهای داشت، افزود: از ویژگیهای مهم مدرس، مشخصکردن هدف و جهتگیری صحیح بود و او خدمت را فقط به نیت مردم و بدون وابستگی به جناح خاصی انجام میداد.
وی با اشاره به مقاومت شهید مدرس در برابر رضاشاه گفت: ایشان در مقابل خیانت به عهدها و سیاستهای رضاشاه ایستاد و مسیرش را بر اساس دیانت و خدمت به مردم تعریف کرد.
نیکبین در ادامه با اشاره به دشمنیهای ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: روزهای اول انقلاب دشمنان پیشبینی میکردند که این نظام در هفته یا ماههای آینده سقوط خواهد کرد، اما به برکت رهبری حکیمانه و خون شهدا، امروز انقلاب اسلامی روزبهروز قویتر و مستحکمتر شده و در مقابل قلدرهای عالم استوار ایستاده است.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ در مجلس افزود: شهدای ما، شاگردان مدرس و مدرسها، شاگردان مکتب امام خمینی (ره) بودند و حتی حضرت امام (ره) خود را شاگرد مدرس میدانست و ما امروز خود را شاگردان آن مکتب میدانیم و امیدواریم در مسیر خدمت به مردم توفیق داشته باشیم.
وی با اشاره به آرمان انتظار فرج اظهار امیدواری کرد: امیدواریم به زودی شاهد ظهور مردی عظیمالشأن به نام مهدی موعود (عج) باشیم.
