نیک زاد: مکتب سیاسی مدرس بر اخلاق و مردم داری استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیک‌زاد بعدازظهر دوشنبه در هشتاد و هشتمین سالگرد شهادت شهید مدرس و اختتامیه دومین کنگره ملی ۱۲۲۶ شهید دیار ترشیز که با حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا، مسئولان کشوری و استانی، فرماندهان نیروهای مسلح و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار مزار شهید مدرس (ره) برگزار شد، اظهار کرد: ویژگی‌های برجسته شهید مدرس، مکتب سیاسی او مبتنی بر اخلاق، استقلال‌طلبی، عدالت‌خواهی و مردم‌داری است و پیام اصلی او برای امروز ایران را صیانت از استقلال کشور در همه عرصه‌ها، قانون‌گرایی و تقویت نهادهای مردمی و تحکیم اتحاد ملی در برابر دشمن است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم عمل صادقانه و مسئولیت‌پذیری در نظام جمهوری اسلامی و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری تأکید کرد و گفت: مقام والای شهید مدرس به عنوان الگویی برای نمایندگی حقیقی مردم باید بیان کنیم.

وی مدرس را نماینده رشید ملت ایران و شاخصی برای نمایندگان مجلس در همه ادوار عنوان کرد و گفت: مدرس نماد مجسم دفاع از قانون و حقوق مردم بود و هرگز در این مسیر عقب‌نشینی نکرد.

نیک زاد افزود: این شهید بزرگوار باور داشت نماینده باید با صدای بلند، زبان گویای ملت باشد و در برابر هر قدرت ناحقی، حتی وزرای شاه، بایستد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همیشه جمله معروف او که من برای اینکه چیزی ندارم، مسجد و منبری می‌خواهم که آزادانه حرف بزنم، بیانگر روحیه آزادگی و خدمت‌گزاری بی‌توقع اوست.

مکتب سیاسی مدرس، مکتب اخلاق‌گرایی در عرصه سیاست بود

وی با اشاره به شعار معروف شهید مدرس مبنی بر اینکه دیانت ما عین سیاست ماست، افزود: مکتب سیاسی مدرس، مکتب اخلاق‌گرایی در عرصه سیاست بود چون او معتقد بود برای رسیدن به هدف، هر وسیله‌ای جایز نیست و وسایل نیز باید مشروع و عادلانه باشند.

نیک زاد استقلال‌طلبی را از دیگر ارکان اصلی اندیشه مدرس برشمرد و تأکید کرد: شهید مدرس هیچ‌گونه وابستگی به قدرت‌های حاکم وقت را نپذیرفت و استقلال کشور را خط قرمز می‌دانست واو معتقد بود ایران باید با اتکا به مردم و توسط ایرانیان اداره شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایستادگی سرسختانه او در مقابل استبداد رضاخانی و نیز در برابر دخالت‌ها و تهدیدات قدرت‌های خارجی، برگ درخشانی از تاریخ مبارزات شهید مدرس است گفت: مدرس نه از زور داخلی می‌ترسید و نه از تهدید خارجی؛ تنها از خداوند بیم داشت.

وی با اشاره به اینکه پیام‌های مکتب مدرس برای شرایط کنونی کشور، سه محور اصلی دارد افزود: اولین و مهم‌ترین پیام شهید مدرس برای نسل امروز، حراست از استقلال ملی در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی است، استقلالی که با مجاهدت ملت ایران و تحت رهبری امام خمینی (ره) به دست آمد و نظام جمهوری اسلامی تجسم آن است.

نیک زاد افزود: ما نباید اجازه دهیم هیچ قدرت خارجی، عزت و حاکمیت ملی ما را مخدوش کند، به ویژه در حوزه اقتصادی که امروزه میدان اصلی تحریم و فشار دشمنان است، باید با توان داخلی و عزم ملی، بر مشکلات غلبه کنیم.

اتحاد ملی در برابر توطئه‌های دشمن

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی قانون‌گرایی، شفافیت و تقویت نهادهای مردمی را از رهنمودهای دیگر شهید مدرس عنوان کرد و گفت: مسئولان در نظام جمهوری اسلامی باید پاسدار راستی، درستی، عدالت، پاکی و شفافیت باشند و مردم حق دارند عملکرد آنان را زیر نظر داشته باشند و از سوی دیگر، نهادهای مردمی و انقلابی، پشتوانه‌های نظام هستند که باید مورد حمایت و تقویت قرار گیرند.

وی اتحاد ملی در برابر توطئه‌های دشمن را نیز یکی دیگر از رهنمودهای این شهید عنوان کرد و گفت: در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره اتحاد مقدس تأکید داشتند.

نیک زاد خاطرنشان کرد: دشمن اصلی جمهوری اسلامی، یعنی استکبار جهانی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی، همواره در پی ایجاد تفرقه، ضربه زدن به وحدت ملی و قرار دادن کشور در محاصره است و آنها از هیچ تلاشی برای ایجاد اختلاف بین مسئولان، بین قوا، و بین اقشار مختلف مردم فروگذار نمی‌کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه درس بزرگ مدرس و تأکید مکرر رهبری، حفظ اتحاد کلمه و انسجام ملی است گفت: ما در درون خانه ممکن است اختلاف سلیقه داشته باشیم، اما در مقابل دشمن، باید دیواری واحد باشیم، این اتحاد، بزرگ‌ترین سد در برابر توطئه‌ها است.

وی در ادامه با اشاره به وظایف نمایندگان مجلس، افزود: وظیفه ذاتی ما در مجلس، پیگیری مشکلات مردم و مطالبه‌گری برای رفع آن‌ها از قوای مجریه و قضائیه است و ما مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی مردم را می‌بینیم و از هیچ تلاشی برای گشایش کار آنان دریغ نخواهیم کرد و اما هوشیاریم که دشمن می‌خواهد از این فضای مطالبه‌گری طبیعی، به عنوان ابزاری برای ایجاد یأس، تفرقه و هدف گرفتن کلیت نظام استفاده کند و بنابراین، باید همانگونه که رهبری فرمودند، در عین جدیت در مطالبه حل مشکلات، اتحاد مقدس و وفاق ملی را نیز همچون حفظه العین، پاس داریم.

نیک‌زاد از حضور پرشور مردم در مراسم و همچنین از همه مدافعان میهن تقدیر کرد و گفت: از درگاه خداوند برای همه شهدا، به ویژه شهدای والامقام صدر اسلام، شهدای کربلا به سرداری امام حسین (ع)، و همه شهدای انقلاب و دفاع مقدس، رحمت و علو درجات مسئلت دارم و حضور خانواده‌های بزرگوار شهدا و ایثارگران در این مراسم، ما را بر ادامه راه آنان مصمم‌تر می‌کند و همچنین از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی و همه نیروهای مسلح که پاسدار امنیت و استقلال این مرز و بوم هستند، صمیمانه سپاسگزارم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همه آحاد ملت را برای مطالعه تاریخ معاصر و عبرت‌گیری از مبارزات بزرگان تأکید کرد و گفت: جوانان عزیز، تاریخ پرافتخار مبارزات ملت ایران، به ویژه زندگی پرحادثه شهید مدرس، گنجینه ارزشمندی از درس‌های ایستادگی، عقلانیت و سیاست‌ورزی اخلاقی است، امروز ما باید با اقتدا به این الگوها و با پیروی از رهنمودهای حکیمانه مقام عظمای ولایت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، که ادامه‌دهنده راه امام راحل و پرچم‌دار استقلال و عزت امروز ایران هستند، راه خود را برای ساختن ایرانی آباد، مستقل و مقتدر ادامه دهیم.