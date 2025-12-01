جعفری: ۱۰۰۰ تن برنج وارد مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ورود محموله جدید برنج وارداتی به انبارهای این ادارهکل گفت: در راستای تأمین نیازهای اساسی مردم و افزایش سطح پایداری ذخایر راهبردی، بیش از هزار و ۲۱ تن برنج وارداتی رقم سفید باسماتی هزار و ۵۰۹ وارد انبارها شده و پس از طی مراحل کنترل کیفی در بخش ذخیرهسازی قرار گرفته است.
وی افزود: این اقدام بخشی از سیاستهای دولت برای تنظیم بازار، جلوگیری از کمبود احتمالی، مدیریت قیمتها و تضمین دسترسی پایدار مردم به اقلام اساسی محسوب میشود و تمام مراحل تخلیه، بازرسی و نگهداری این محموله با دقت و نظارت کامل انجام گرفته تا در زمان نیاز، بدون هیچگونه اختلال در شبکه توزیع، در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
جعفری تصریح کرد: عرضه این محموله در بازار با مجوز و بنا بر صلاحدید کارگروه تنظیم بازار استان انجام خواهد شد و هرگونه توزیع کاملاً مطابق سیاستهای مصوب و با هدف ایجاد تعادل در بازار و حمایت از سبد مصرف خانوار صورت میگیرد.
سرپرست ادارهکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: روند تأمین و تقویت ذخایر استراتژیک با جدیت دنبال میشود تا در هر شرایطی اطمینان خاطر مردم نسبت به تأمین کالاهای اساسی حفظ گردد.
