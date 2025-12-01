  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۹

جعفری: ۱۰۰۰ تن برنج وارد مازندران شد

جعفری: ۱۰۰۰ تن برنج وارد مازندران شد

ساری - سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران از ورود محموله جدید برنج وارداتی به انبارهای کالای اساسی استان خبر داد و هدف این اقدام را تقویت ذخایر راهبردی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ورود محموله جدید برنج وارداتی به انبارهای این اداره‌کل گفت: در راستای تأمین نیازهای اساسی مردم و افزایش سطح پایداری ذخایر راهبردی، بیش از هزار و ۲۱ تن برنج وارداتی رقم سفید باسماتی هزار و ۵۰۹ وارد انبارها شده و پس از طی مراحل کنترل کیفی در بخش ذخیره‌سازی قرار گرفته است.

وی افزود: این اقدام بخشی از سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار، جلوگیری از کمبود احتمالی، مدیریت قیمت‌ها و تضمین دسترسی پایدار مردم به اقلام اساسی محسوب می‌شود و تمام مراحل تخلیه، بازرسی و نگهداری این محموله با دقت و نظارت کامل انجام گرفته تا در زمان نیاز، بدون هیچ‌گونه اختلال در شبکه توزیع، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد.

جعفری تصریح کرد: عرضه این محموله در بازار با مجوز و بنا بر صلاحدید کارگروه تنظیم بازار استان انجام خواهد شد و هرگونه توزیع کاملاً مطابق سیاست‌های مصوب و با هدف ایجاد تعادل در بازار و حمایت از سبد مصرف خانوار صورت می‌گیرد.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: روند تأمین و تقویت ذخایر استراتژیک با جدیت دنبال می‌شود تا در هر شرایطی اطمینان خاطر مردم نسبت به تأمین کالاهای اساسی حفظ گردد.

کد خبر 6674774

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها