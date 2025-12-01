  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

۲۸۴ تُن برنج تنظیم بازار در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

یاسوج-سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد از توزیع ۲۸۴ تُن برنج وارداتی از طریق شبکه‌های توزیع و با قیمت مصوب در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد علیزاده با اشاره به توزیع ۲۸۴ تُن برنج وارداتی از طریق شبکه‌های توزیع و با قیمت مصوب در کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: این محموله با هماهنگی کامل ستاد تنظیم بازار استان و با نظارت دستگاه‌های متولی، توزیع و با نرخ مصوب در اختیار مردم قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این مقدار برنج بر اساس مجوز شرکت بازرگانی دولتی ایران در استان توزیع شد، تصریح کرد: برنج‌های مذکور با نرخ هر کیلوگرم ۴۴ هزار و ۸۳۵ تومان، تخصیص و در اختیار شبکه‌های توزیع قرار گرفت تا این کالا را با قیمت هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار دهند.

سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی در استان گفت: اجرای این طرح علاوه بر پاسخ‌گویی به تقاضا، موجب ثبات بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت برنج خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حوزه تأمین و نگهداری برنج هیچ کمبودی وجود ندارد و روند تأمین و توزیع اقلام اساسی به‌صورت مستمر و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

علیزاده با اشاره به رویکرد جدید این اداره‌کل در مدیریت هوشمندانه ذخایر، اضافه کرد: هدف ما تأمین پایدار کالاهای اساسی با قیمت مناسب و در زمان مقرر برای مصرف‌کنندگان است.

    • IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      8 0
      پاسخ
      بین مردم توزیع نشد بین چند دلال بردن انبار کردن که چند برابر بفروشن
      • دقیقا IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        7 0
        دیروز دنبال برنج بودم زیر یک و سیصد ندیدم این برنج کجا رفت ؟؟؟؟!!!!!!!
    • IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      5 0
      پاسخ
      به کی دادن
    • همشهری IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      3 0
      پاسخ
      تعزیرات و صنف محترم : تمامی انبارهای مغازه داران را ، بیشتر، منازل و زیر زمینها و انبارهای منازل مسکونی مغازه داران را بررسی کنید تا متوجه انبار بودن تن تن برنج شوید
    • فرهنگی IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      5 0
      پاسخ
      به کی دادن،چرادروغ میگین،دیروز من رفتم برنج بخرم توزیع دولتی هم داشت،گفت۱/۳۰۰
    • IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 0
      پاسخ
      کجاتوزیع کردند که ما ندیدیم حتما دادن به رستورانها
    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 0
      پاسخ
      همشون برنج ها ذخیره کردن تو انباراشون نمیدن بیرون
    • همشهری IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      2 0
      پاسخ
      باسلام و احترام کجا ؟ کی ؟ کدوم محله و خیابون یا فروشگاه ؟ فروش چگونه به افراد انجام شد یا میشه ؟ لطفاً شفاف سازی کنید
    • قدرت IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      .الان یک هفته است تو مغازهای دهدشت هیچ برنجی نیست . از عاملان توزیع می پرسن می گن خبری نیست .می گن برنج ازاد داریم اون هم کیسه ای 850اای 900هزار تومان .اگه بازرگانی راست می گه خودشون یه مغازه بزارن یه فروشنده هم بزارن به مردم بفروشن .نه اینکه به چندتا دلال بدن اون هم ببره انبارشون کنه و بعد ازچند روز با قیمت بالا بفروشه
    • IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 0
      پاسخ
      با این حساب این مقدار برنج باید بین ۲۸۵۰۰ نفر تقسیم شده باشد این عدد با واقعیت خیلی دور است .
    • فقیر بدبخت IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      3 0
      پاسخ
      مسولین خوابند دلال ها گران میفروشند یا انبار میکنند
    • عامدار IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      284تن برنج.کدام فروشگاه تخلیه شد آیا دربین مردم توزیع شد یادربین دلالان
    • فرزاد IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      والا ی طوری می‌گویید برنج تنظیم بازار که مثلا ماهیچ کاره هستیم
    • تاج IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      کجا کیلو ۴۸هز ار تومنه،برنج پلاستیکی بازرگانی کیلوی ۷۵هزار تومنه
    • میثم آقایی IR ۰۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      کجا توزیع کردید که ما یک هفته هست دنبالش میگردیم و گیرمون نمیاد.
    • میثم آقایی IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      این 28,400 کیسه کجا توزیع شده که یکی گیر خانواده من و اقوام و فامیل و دوستان و آشنایان نیومد
    • محمدتقی اسدپور IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      من که بسیار مراجعه کردم موفق به خرید برنج نشدم اینا همش دروغه
    • غفار IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      کجای شهر یاسوج توزیع کردن که مردم ندیدن
    • بهمئی IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      همش دروغه برنج الان تو تمام مغازه ها از یک وسیصد عبور کرده مستقیم بدن به مردم نه دلال که ۴برابر بفروشه
    • صدای خاموش IR ۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
      0 0
      پاسخ
      کجا توزیع شده لطفا پیگیری شود
    • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      چرا خبر دروغ میدهید چطور حتی یک کیسه برنج وارد بازار یاسوج نشده
    • صدیق IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      چطور وارد بازار نشدن من دوهفته پیش رفتم فروشگاها گفتن قراره برامون بیارن حالا10آذر آوردن ولی تو انبار ها گذاشتن که به مردم گرون بفروشند

