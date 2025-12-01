۲۸۴ تُن برنج تنظیم بازار در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد علیزاده با اشاره به توزیع ۲۸۴ تُن برنج وارداتی از طریق شبکه‌های توزیع و با قیمت مصوب در کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: این محموله با هماهنگی کامل ستاد تنظیم بازار استان و با نظارت دستگاه‌های متولی، توزیع و با نرخ مصوب در اختیار مردم قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این مقدار برنج بر اساس مجوز شرکت بازرگانی دولتی ایران در استان توزیع شد، تصریح کرد: برنج‌های مذکور با نرخ هر کیلوگرم ۴۴ هزار و ۸۳۵ تومان، تخصیص و در اختیار شبکه‌های توزیع قرار گرفت تا این کالا را با قیمت هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار دهند.

سرپرست اداره غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی در استان گفت: اجرای این طرح علاوه بر پاسخ‌گویی به تقاضا، موجب ثبات بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت برنج خواهد شد.

وی تاکید کرد: در حوزه تأمین و نگهداری برنج هیچ کمبودی وجود ندارد و روند تأمین و توزیع اقلام اساسی به‌صورت مستمر و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

علیزاده با اشاره به رویکرد جدید این اداره‌کل در مدیریت هوشمندانه ذخایر، اضافه کرد: هدف ما تأمین پایدار کالاهای اساسی با قیمت مناسب و در زمان مقرر برای مصرف‌کنندگان است.