به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها از دستگیری فردی خبر داد که بامداد امروز هنگام سوختگیری با یک شهروند درگیر شده و با یک قبضه کلت کمری و یکتیغه چاقو وی را مجروح کرده بود. این فرد در کمتر از چند دقیقه پس از اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، توسط واحدهای گشت زمینگیر و دستگیر شد.
وی گفت: فرد ضارب هنگام سوختگیری اقدام به درگیری و قدرتنمایی کرده و سپس با استفاده از سلاح گرم و چاقو، شهروندی را مجروح کرده بود.
فرمانده انتظامی رومشکان، افزود: با واکنش سریع تیمهای عملیاتی، متهم که قصد فرار داشت، در کوتاهترین زمان ممکن دستگیر و سلاح کلت کمری و چاقوی بهکاررفته در صحنه نیز کشف شد.
سرهنگ تیموری، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضائی تحویل شد.
وی هشدار داد: هرگونه قدارهکشی، قدرتنمایی و اخلال در امنیت عمومی با برخورد قاطع و بدون مماشات پلیس مواجه خواهد شد و مخلان امنیت قطعاً زمینگیر خواهند شد.
نظر شما