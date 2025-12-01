  1. استانها
عامل قدرت‌نمایی و درگیری مسلحانه در پمپ‌بنزین رومشکان دستگیر شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی رومشکان گفت: عامل قدرت‌نمایی و درگیری مسلحانه در پمپ‌بنزین این شهرستان دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از دستگیری فردی خبر داد که بامداد امروز هنگام سوخت‌گیری با یک شهروند درگیر شده و با یک قبضه کلت کمری و یک‌تیغه چاقو وی را مجروح کرده بود. این فرد در کمتر از چند دقیقه پس از اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، توسط واحدهای گشت زمین‌گیر و دستگیر شد.

وی گفت: فرد ضارب هنگام سوخت‌گیری اقدام به درگیری و قدرت‌نمایی کرده و سپس با استفاده از سلاح گرم و چاقو، شهروندی را مجروح کرده بود.

فرمانده انتظامی رومشکان، افزود: با واکنش سریع تیم‌های عملیاتی، متهم که قصد فرار داشت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر و سلاح کلت کمری و چاقوی به‌کاررفته در صحنه نیز کشف شد.

سرهنگ تیموری، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضائی تحویل شد.

وی هشدار داد: هرگونه قداره‌کشی، قدرت‌نمایی و اخلال در امنیت عمومی با برخورد قاطع و بدون مماشات پلیس مواجه خواهد شد و مخلان امنیت قطعاً زمین‌گیر خواهند شد.

