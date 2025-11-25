پیشرفت ۸۰ درصدی صحن حضرت زینب(س) در کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلال مآب عصر سه شنبه در دیدار با یداله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سابقه ۲۲ ساله تشکیل این ستاد، اظهار کرد: ۱۹۰ پروژه توسط ستاد عتبات عالیات در طول این سال‌ها به مرحله نتیجه رسیده، به بهره‌برداری رسیده یا در حال اتمام است.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین پروژه ستاد، صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف است، افزود: این پروژه در مساحتی بالغ بر ۲۳۰ هزار متر مربع احداث شده و دو سال است که به اتمام رسیده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور ادامه داد: این پروژه توسط دانشگاه شهید بهشتی طراحی و توسط معماران ایرانی اجرا شده و در ایام اربعین حسینی به زوار خدمت‌رسانی کرده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، از همراهی ۱۷ هزار نفر در سراسر کشور با ستاد عتبات عالیات خبر داد و بیان کرد: در ایام اربعین، ۲۰۰ هزار نفر ساختار اجرایی این رویداد را تشکیل می‌دهند.

جلال مآب با اشاره به فعالیت‌های ستاد در دوران بحران‌هایی مانند سیل و کرونا، به پروژه‌های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: صحن حضرت زینب (س) در کربلای معلی پایه‌ریزی شده که بخش زیارتی آن ۸۰ درصد و بخش غیر زیارتی ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مقاوم سازی رواق حرم ابا عبدالله الحسین (ع)

وی از پروژه مقاوم‌سازی گنبد و رواق اصلی حرم اباعبدالله الحسین (ع) خبر داد که به دلیل فرسودگی در حال اجرا توسط دانشگاه علم و صنعت ایران است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات کشور به پروژه توسعه شبستان حرم امام محمدباقر (ع) در کاظمین نیز اشاره کرد که به همت دانشگاه شهید بهشتی در حال انجام است.

۲۳۰۰ موکب تحت پوشش ستاد عتبات عالیات هستند

وی با اشاره به تعداد ۳۲۰۰ موکب فعال تحت پوشش ستاد، گفت: از این تعداد، دو هزار موکب در عراق و یک هزار موکب در مرزها مستقر هستند. همچنین ۱۵۰۰ موکب غیررسمی دیگر نیز وجود دارد.

جلال مآب با بیان اینکه ستاد تصمیم دارد بخش زیارتی حرم اباعبدالله (ع) را سال آینده به اتمام برساند، گفت: کارها با سرعت در حال انجام است.

وی از تحویل «تل زینبیه» در اربعین امسال خبر داد و گفت: پرونده بخش زیارتی ستاد عتبات عالیات سال آینده بسته خواهد شد.