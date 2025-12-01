به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴، یک انبار ضایعات در محدوده روستای تل‌سیاه دچار آتش‌سوزی گسترده شد.

این حادثه در ساعت ۰۲:۵۵ بامداد به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۱۰ به محل اعزام گردید.

محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، در تشریح جزئیات حادثه اظهار کرد: به دلیل ماهیت ضایعات، عدم تفکیک و نگهداری اصولی و همچنین حجم بالای مواد قابل اشتعال، شعله‌های حریق به سرعت گسترش یافته بود. نیروهای آتش‌نشانی با ایجاد خطوط متعدد اطفای و به‌کارگیری تجهیزات تخصصی، عملیات مهار آتش را آغاز کردند.

وی افزود: در این حادثه، آتش‌نشانی شهر تازیان نیز برای پشتیبانی در محل حضور داشت.

پس از بیش از سه ساعت عملیات مستمر، آتش‌سوزی در ساعت ۰۶:۲۴ به‌طور کامل مهار و محل ایمن‌سازی شد. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق بروز آتش‌سوزی توسط کارشناسان در حال بررسی است.