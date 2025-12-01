  1. استانها
مهار حریق گسترده انبار ضایعات در روستای تل‌سیاه در عملیات سه ساعته

بندرعباس- رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری بندرعباس از مهار حریق گسترده انبار ضایعات در روستای تل‌سیاه در عملیاتی سه ساعته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴، یک انبار ضایعات در محدوده روستای تل‌سیاه دچار آتش‌سوزی گسترده شد.

این حادثه در ساعت ۰۲:۵۵ بامداد به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۱۰ به محل اعزام گردید.

محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس، در تشریح جزئیات حادثه اظهار کرد: به دلیل ماهیت ضایعات، عدم تفکیک و نگهداری اصولی و همچنین حجم بالای مواد قابل اشتعال، شعله‌های حریق به سرعت گسترش یافته بود. نیروهای آتش‌نشانی با ایجاد خطوط متعدد اطفای و به‌کارگیری تجهیزات تخصصی، عملیات مهار آتش را آغاز کردند.

وی افزود: در این حادثه، آتش‌نشانی شهر تازیان نیز برای پشتیبانی در محل حضور داشت.

پس از بیش از سه ساعت عملیات مستمر، آتش‌سوزی در ساعت ۰۶:۲۴ به‌طور کامل مهار و محل ایمن‌سازی شد. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق بروز آتش‌سوزی توسط کارشناسان در حال بررسی است.

