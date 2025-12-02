علی‌اصغر نیکویی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت آتش‌سوزی‌های استان، اظهار کرد: مهار کامل در تمام نقاط درگیر انجام شده و اکنون نیروها در حال پایش میدانی هستند تا هر بخش کوچکی که هنوز روشن مانده یا رطوبت کافی ندارد، به‌طور کامل خاموش شود.



وی با بیان اینکه عملیات اطفا هنوز پایان نیافته اما خطر گسترش حریق به‌طور کامل رفع شده است، افزود: همکاران ما از صبح در همه عرصه‌ها مستقر هستند و هر نقطه‌ای که دود یا شعله‌ای مشاهده شود، بلافاصله توسط نیروها خاموش می‌شود.

به گفته نیکویی، امروز سه شهرستان کلاله، علی‌آباد کتول و گرگان دچار وقوع حریق در عرصه‌های طبیعی شدند که با تلاش نیروهای زمینی و پشتیبانی هوایی، همه این آتش‌سوزی‌ها مهار شد.



مدیرکل منابع طبیعی گلستان در ادامه گفت: بالگرد اطفا نیز امروز شش سورتی پرواز انجام داد که در کنترل سریع‌تر آتش‌سوزی‌ها بسیار مؤثر بود.



نیکویی با قدردانی از نیروهای مردمی، امدادی و حفاظتی که از صبح در صحنه حضور داشتند، گفت: خوشبختانه تمام رخدادها جمع شد و اکنون هیچ نقطه خارج از کنترل در استان وجود ندارد. اما تا پایان عملیات لکه‌گیری و اطمینان کامل از خاموشی، نیروها در منطقه باقی می‌مانند.



