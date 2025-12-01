دستگیری مزاحم نوامیس در کمتر از یک ساعت در گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن غضنفری دوشنبه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: در پی تماس یکی از شهروندان خانم با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد مزاحمت از سوی فردی ناشناس بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه بیان کرد: با اقدامات فنی و تخصصی فرد مزاحم در کمتر از یک ساعت شناسایی، دستگیر و به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.

این مقام مسؤول افزود؛ امنیت و آرامش اجتماعی خط قرمز پلیس است و هرگونه بی احترامی و مزاحمت برای نوامیس با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه می‌شود.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه مزاحمت یا رفتار مشکوک موضوع را با شماره تلفن ۱۱۰ در میان بگذارند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.