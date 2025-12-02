به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابراهیمی صبح سهشنبه در نشست کمیته تبلیغات استان با تسلیت فرا رسیدن وفات حضرت ام البنین (س)، اظهار کرد: حوزه تبلیغات در ساختار اطلاعرسانی استان، نقشی راهبردی و تعیینکننده دارد و ساماندهی فعالیت کانونهای تبلیغاتی نهتنها یک انتخاب مدیریتی، بلکه ضرورتی اساسی برای ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از حقوق مخاطبان و التزام به ضوابط قانونی است و بر همین اساس، رویکرد کمیته تبلیغات تمرکز بر تصمیمگیریهای دقیق، کارشناسانه و متکی بر ضوابط است.
وی با اشاره به بررسی ۶ درخواست صدور و تأسیس مجوز فعالیت کانونهای تبلیغاتی در این نشست افزود: تمامی این درخواستها پس از طی مراحل ارزیابی کارشناسی و احراز شرایط قانونی، مورد تأیید اعضای کمیته قرار گرفت و این موضوع بیانگر آن است که فعالان تبلیغاتی استان بوشهر در مسیر انطباق با استانداردهای حرفهای و الزامات قانونی گام برمیدارند.
ابراهیمی با تأکید بر نقش اثرگذار تبلیغات هدفمند و حرفهای در بهبود سطح ارتباطات اجتماعی و نگاه ویژه استاندار پرتلاش استان به توسعه فرهنگی و اقتصادی استان، تصریح کرد: کارآمدی فعالیتهای تبلیغاتی زمانی محقق میشود که در چارچوبهای مشخص و با رعایت اصول فنی انجام گیرد و وظیفه ما ایجاد بستری منظم، شفاف و قابل نظارت برای فعالیت کانونهای تبلیغاتی است تا بتوانند ظرفیتهای خود را بهطور مؤثر در خدمت توسعه استان به کار گیرند.
وی با اشاره به تداوم جلسات این کمیته گفت: نشستهای کمیته تبلیغات استان بهصورت منظم دنبال خواهد شد و برنامهریزی مستمر برای ارتقای کیفیت، تقویت نظارت، حمایت از فعالیتهای قانونی و مقابله با فعالیتهای غیرمجاز در دستور کار قرار دارد که با همراهی دستگاههای اجرایی و مشارکت فعالان این حوزه، انتظار میرود شاهد بهبود روزافزون فضای تبلیغاتی استان باشیم.
