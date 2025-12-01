  1. استانها
  2. قم
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱:۱۲

مهدی رسولی در مراسم وفات حضرت ام البنین(ع) در قم مداحی می‌ کند

مهدی رسولی در مراسم وفات حضرت ام البنین(ع) در قم مداحی می‌ کند

قم- مهدی رسولی در مراسم وفات حضرت ام البنین(ع) هیئت حضرت علی اصغر(ع) در قم مداحی می‌ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه وفات حضرت ام البنین از سوی هیئت حضرت علی اصغر (ع) قم به میزبانی مادران شهدای پردیسان و شهیدان استان قم در جنگ ۱۲ روزه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی در این مراسم سخنرانی خواهد کرد و مهدی رسولی نیز مرثیه خوانی خواهد کرد.

این برنامه روز سه شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ در پردیسان خیابان نرگس، خیابان شهیدان نیازمند، مجتمع آموزشی شهید هندویان برگزار می‌شود.

کد خبر 6674999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها