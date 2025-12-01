مهدی رسولی در مراسم وفات حضرت ام البنین(ع) در قم مداحی می‌ کند

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه برنامه وفات حضرت ام البنین از سوی هیئت حضرت علی اصغر (ع) قم به میزبانی مادران شهدای پردیسان و شهیدان استان قم در جنگ ۱۲ روزه برگزار می‌شود.



حجت الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی در این مراسم سخنرانی خواهد کرد و مهدی رسولی نیز مرثیه خوانی خواهد کرد.



این برنامه روز سه شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ در پردیسان خیابان نرگس، خیابان شهیدان نیازمند، مجتمع آموزشی شهید هندویان برگزار می‌شود.