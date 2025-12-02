تجلیل ملی از مادران و همسران شهدا در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین ملی «شکوه ایثار» به منظور تجلیل از مادران و همسران شهدا همزمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین (سلام‌الله‌علیها) در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور خانواده‌های گرامی شهدای استان‌های تهران، البرز، سمنان، مرکزی، لرستان، اصفهان و قم و همچنین مسئولان ملی و استانی برپا می‌شود و در آن از ایثارگری‌های بی‌نظیر این خانواده‌ها تجلیل خواهد شد.

آئین «شکوه ایثار» روز پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه ساعت ۹ صبح با اجرای نجم‌الدین شریعتی و مداحی صادق آهنگران در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد.