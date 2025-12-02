  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۷:۳۵

ادعای «شاخص آلودگی ۲۰۹» در اصفهان درست نیست؛ دستگاه سنجش خطا دارد

ادعای «شاخص آلودگی ۲۰۹» در اصفهان درست نیست؛ دستگاه سنجش خطا دارد

اصفهان - مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت:ادعای «شاخص آلودگی ۲۰۹» در اصفهان درست نیست و دستگاه سنجش خطا دارد، آنچه مردم می‌بینند مه است.

آرش بهاروند احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چرایی ثبت شاخص ۲۰۹ برای هوای اصفهان با وجود اعلام ناپایداری جوی اظهار کرد: از ابتدای ظهر دوشنبه به بعد هیچ‌گونه سکون و پایداری هوا در استان نداشتیم و پیش‌بینی‌های هواشناسی نیز چنین شرایطی را تأیید می‌کند.

وی با اشاره به مقایسه ایستگاه‌های مختلف گفت: اگر امروز واقعاً شرایط انباشت آلاینده‌ها در اصفهان وجود داشت باید اختلاف بین ایستگاه‌ها بسیار محدود می‌بود اما اکنون نجف‌آباد، زرین‌شهر و خودِ اصفهان که در نزدیکی هم هستند اعداد متفاوت و دور از هم نشان می‌دهند. به گفته وی چنین اختلافی در شرایط پایداری شدید رخ نمی‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در اصفهان به احتمال زیاد مشکل کالیبراسیون دارد.

وی تصریح کرد: در روزهایی که سکون کامل هوا رخ دهد شاخص‌ها به‌سرعت بالا می‌روند اما امروز چنین وضعیتی وجود نداشته است.

بهاروند افزود: اگر آلودگی واقعی در حد ۲۰۹ بود میدان دید افقی باید حدود یک کیلومتر می‌شد در حالی‌که امروز دید افقی در اصفهان به هشت کیلومتر می‌رسد و این کاهش دید مربوط به رطوبت و گذر سامانه بارشی است نه انباشت آلاینده.

وی یادآور شد: مواردی مثل عدد ۳۲۷ در ۲۵ آبان یا بنفش شدن ایستگاه دانشگاه صنعتی و خمینی‌شهر نیز ناشی از همین تأخیر یا خطای ایستگاهی بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان تاکید کرد: امروز هیچ شرایط انباشت آلاینده در اصفهان دیده نمی‌شود و نگرانی از بابت کیفیت هوا وجود ندارد.

کد خبر 6675039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بی نام IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      7 0
      پاسخ
      همه ایستگاه ها با هم خطا دارند؟
    • بی نام IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      9 0
      پاسخ
      دستگاه تصفیه های خانگی تا دیروز وقتی میبردیم دم پنجره عدد تقریبا یکسانی را با نزدیکترین مرکز نشان می داد.الان هم پس آمار دستگاه ها درست هست چون عددی که سنجش فیض نشون میده با دستگاه یکی هست و روی ۱۹۱
    • IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      5 0
      پاسخ
      آقا همه چی خوبه
    • هموطن IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      3 0
      پاسخ
      باشه شما راست میگین داریم خفه میشیم مطب دکترها پر از بیمارهست شما بگو هوا عالیییی🤔🤔🤔 شاید مسیولان در شهر دیگری زندگی میکنند هواش خوبه
    • فقط خدا IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      دو هفته هوا آلوده کجا مال سامانه بارشی ولا یه سر به بیمارستانها بزنید همه مردم مریض شدن چه در اثر آلودگی چه آنفولانزا
    • IR ۰۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      بله خرابه ۱۰۰ تا کمتر نشون میده، ملت که کور نیستن با چشم غیر مسلح هم میشه آلودگی رو دید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها