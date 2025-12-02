ادعای «شاخص آلودگی ۲۰۹» در اصفهان درست نیست؛ دستگاه سنجش خطا دارد

آرش بهاروند احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چرایی ثبت شاخص ۲۰۹ برای هوای اصفهان با وجود اعلام ناپایداری جوی اظهار کرد: از ابتدای ظهر دوشنبه به بعد هیچگونه سکون و پایداری هوا در استان نداشتیم و پیشبینیهای هواشناسی نیز چنین شرایطی را تأیید میکند.
وی با اشاره به مقایسه ایستگاههای مختلف گفت: اگر امروز واقعاً شرایط انباشت آلایندهها در اصفهان وجود داشت باید اختلاف بین ایستگاهها بسیار محدود میبود اما اکنون نجفآباد، زرینشهر و خودِ اصفهان که در نزدیکی هم هستند اعداد متفاوت و دور از هم نشان میدهند. به گفته وی چنین اختلافی در شرایط پایداری شدید رخ نمیدهد.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در اصفهان به احتمال زیاد مشکل کالیبراسیون دارد.
وی تصریح کرد: در روزهایی که سکون کامل هوا رخ دهد شاخصها بهسرعت بالا میروند اما امروز چنین وضعیتی وجود نداشته است.
بهاروند افزود: اگر آلودگی واقعی در حد ۲۰۹ بود میدان دید افقی باید حدود یک کیلومتر میشد در حالیکه امروز دید افقی در اصفهان به هشت کیلومتر میرسد و این کاهش دید مربوط به رطوبت و گذر سامانه بارشی است نه انباشت آلاینده.
وی یادآور شد: مواردی مثل عدد ۳۲۷ در ۲۵ آبان یا بنفش شدن ایستگاه دانشگاه صنعتی و خمینیشهر نیز ناشی از همین تأخیر یا خطای ایستگاهی بوده است.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان تاکید کرد: امروز هیچ شرایط انباشت آلاینده در اصفهان دیده نمیشود و نگرانی از بابت کیفیت هوا وجود ندارد.
