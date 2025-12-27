  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

وقوع پدیده مه یخی در اصفهان؛ بارش‌ها عصر امروز آغاز می‌شود

اصفهان - مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: امروز در اصفهان شاهد پدیده مه یخی هستیم که منجر به کاهش دید افقی شده است.

آرش بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چرایی عدم صدور هشدار نارنجی هواشناسی طی ۲۴ ساعت اخیر اظهار کرد: هشدارهای هواشناسی در خصوص آلودگی هوا بر اساس شدت پایداری جو صادر می‌شود.

وی ادامه داد: نقشه‌های پیش یابی ما شرایط پایداری هوا را بیشتر از شرایط زرد نشان نمی‌دهد.

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه برای عصر امروز و فردا نیز ناپایداری جوی در استان اصفهان پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: باید توجه داشت پیش از ورود سامانه ناپایدار همواره شاهد افزایش آلاینده‌ها هستیم که کوتاه مدت است و تداوم ندارد.

وی افزود: امروز عصر و فردا در غرب استان شاهد بارش‌های خوبی خواهیم بود.

بهاروند با بیان اینکه در حال حاضر شاهد مه یخی در سطح شهر هستیم، افزود: این پدیده منجر به کاهش دید می‌شود و پایدار نخواهد بود.

