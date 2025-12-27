آرش بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چرایی عدم صدور هشدار نارنجی هواشناسی طی ۲۴ ساعت اخیر اظهار کرد: هشدارهای هواشناسی در خصوص آلودگی هوا بر اساس شدت پایداری جو صادر میشود.
وی ادامه داد: نقشههای پیش یابی ما شرایط پایداری هوا را بیشتر از شرایط زرد نشان نمیدهد.
مدیر کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه برای عصر امروز و فردا نیز ناپایداری جوی در استان اصفهان پیشبینی شده است، تصریح کرد: باید توجه داشت پیش از ورود سامانه ناپایدار همواره شاهد افزایش آلایندهها هستیم که کوتاه مدت است و تداوم ندارد.
وی افزود: امروز عصر و فردا در غرب استان شاهد بارشهای خوبی خواهیم بود.
بهاروند با بیان اینکه در حال حاضر شاهد مه یخی در سطح شهر هستیم، افزود: این پدیده منجر به کاهش دید میشود و پایدار نخواهد بود.
نظر شما