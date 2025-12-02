تداوم وضعیت قرمز هوای اصفهان؛ ۳ منطقه بسیار آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت هشت صبح سهشنبه یازدهم آذرماه با میانگین ۱۸۶ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۲۳۲، بولوار کاوه ۲۴۸ و کردآباد ۲۵۸ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم و ایستگاه احمدآباد با عدد ۳۰۹ AQI وضعبت خطرناک را نشان میدهد.
همچنین ایستگاه دانشگاه صنعتی ۱۶۹، رهنان ۱۷۸، زینبیه ۱۸۰، سپاهانشهر ۱۶۴، خیابان فیض ۱۷۵ و ولدان ۱۷۹ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه خیابان هزار جریب با عدد ۱۲۴، میرزا طاهر ۱۲۶ و پارک زمزم ۱۴۱ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
امروز نیز ایستگاه خمینی شهر و کاشان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و قهجاورستان با شاخص ۲۳۰ AQI وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) است.
این شرایط در حالی است که پیش از این هواشناسی استان پیشبینی کرده بود که در پی ناپایداریهای امروز و فردا از شدت آلودگی هوا در مناطق مرکزی کاسته میشود. بر همین اساس مدیریت بحران استانداری اصفهان امروز آموزش در مدارس و دانشگاههای سراسر استان را حضوری اعلام کرد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما