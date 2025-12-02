سقف بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آتیه‌سازان حافظ، حسین رنجبران، در آستانه روز بیمه (۱۳ آذر)، گفت: نزدیک به ۶ میلیون نفر تحت پوشش بیمه آتیه‌سازان حافظ هستند که عمدتاً در سنین بالای ۷۰ سال و بازنشستگی قرار دارند.

وی افزود: بیمه آتیه‌سازان ۱۳ سال است که با کانون عالی بازنشستگان به عنوان نماینده بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی قرارداد دارد.

رنجبران با اشاره به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان، گفت: در ۸ آذر، قرارداد مجدد با این کانون نهایی شد و جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر که پیش‌بینی می‌شود امسال به حدود ۶ میلیون نفر برسد تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار خواهند گرفت و امیدواریم منجر به ایجاد آرامش در اذهان مردم شود.

وی تصریح کرد: پس از اعلام فراخوان، طرح‌های متنوعی بر اساس نیازهای اساسی بازنشستگان در بیش از ۳۵ ساعت مذاکره بررسی و در نهایت دو طرح با رشد خدمات قابل توجه نسبت به سال قبل مورد تأیید و توافق نهایی قرار گرفت.

رنجبران ادامه داد: در طرح اول حق بیمه به ازای هر نفر ۷۲۰ هزار تومان است که ۲۵۰ هزار تومان آن (حدود ۳۴ درصد از حق بیمه) سهم سازمان تأمین اجتماعی و ۴۷۰ هزار توأم سهم بیمه شده و در طرح دوم نیز که بسیاری از خدمات به ویژه بیماران خاص و صعب العلاج بدون سقف بوده و هزینه ویزیت و دارو را نیز پوشش می‌دهد، حق بیمه یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است که سهم سازمان در این بسته نیز ۲۵۰ هزار تومان و سهم بیمه شده یک‌میلیون تومان است.

وی افزود: سقف تعهدات در بستری فوق تخصصی در سال گذشته ۸۵ میلیون تومان بود که اکنون این سقف به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. در بستری عمومی سقف تعهدات از ۴۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان، آمبولانس از ۵ میلیون به ۶ میلیون تومان، خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی درمان سرپایی از ۶ میلیون تومان به ۷.۵ میلیون تومان رسید.

رنجبران گفت: همچنین اعمال مجاز سرپایی از ۴ میلیون به ۵ میلیون تومان، آزمایش و پاتولوژی از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به سه میلیون افزایش پیدا کرد. در رفع عیوب انکساری از ۱۲ میلیون تومان به ۱۴ میلیون تومان و بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج از ۳۵ میلیون تومان به ۴۵ میلیون تومان، افزایش پیدا کرد.

وی با عنوان این مطلب که طرح دوم نیز با مبلغ یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به تصویب رسید، افزود: امسال، سازمان تأمین اجتماعی ۲۵۰ هزار تومان را برای هر دو طرح پرداخت می‌کند و مابقی مبلغ هر طرح باید توسط بازنشستگان تأمین شود. انتخاب بسته‌ها اختیاری است و تاکنون ۷۰۰ هزار نفر طرح دوم را انتخاب کرده‌اند، لذا مشخص است که مردم درمان بدون سقف را ارجح می‌دانند.

رنجبران در ادامه در تشریح سقف تعهدات طرح دوم، سقف تعهدات بیماری‌های خاص و صعب العلاج، خدمات تشخیصی و درمان سرپایی، خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی را بدون سقف و رقم ویزیت و دارو را تا ۵ میلیون تومان اعلام کرد.