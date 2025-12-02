برگزاری کرسی تلاوت مهدوی در مسجد مقدس جمکران

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی تلاوت مهدوی همزمان با چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه از سوی دارالقرآن الکریم آستان مقدس مسجد جمکران و با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم در بخش معارف قرآن، صحیفه سجادیه و نهج‌البلاغه برگزار خواهد شد.

در این محفل قرآنی مهدی صفری مجری شبکه قرآن به اجرای برنامه می‌پردازد و سید محمد حسینی‌پور، قاری ممتاز بین‌المللی آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت می‌کند. همچنین گروه همخوانی نوجوان سبیل‌الرشاد به اجرای همخوانی خواهد پرداخت.

حجت‌الاسلام محمداسماعیل خورشیدی به بیان شرح و تفسیر آیات می‌پردازد و حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم نیز سخنانی را ایراد خواهد کرد.

این مراسم روز سه‌شنبه بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان بقیع مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.