به گزارش خبرنگار مهر، همایش نقش نهج‌البلاغه بر اهمیت امیدآفرینی، باور به توان داخلی و استمرار مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان سمنان همزمان با صبح چهارشنبه آغاز به کار کرد.

استاندار سمنان در این همایش با بیان اینکه چالش‌های متعدد بین‌المللی پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و دارد، گفت: علیرغم همه این چالش‌ها بازهم جمهوری اسلامی ایران توانسته در طول چهار دهه گذشته به موفقیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های علمی، فناوری، دفاعی، پزشکی، ارتباطات و مدیریت منابع دست یابد.

محمد جواد کولیوند با بیان اینکه این موفقیت‌ها حاصل ایمان، تلاش و همت ملت ایران است و استمرار مسیر پیشرفت نیازمند نگاه امیدوارانه و باور به توان داخلی است، تاکید کرد: پیشرفت‌های بسیار زیادی در همین استان سمنان طی سال‌ها و ماه‌های اخیر صورت گرفته است.

وی افزود: در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر، استان سمنان طی یک سال گذشته موفق شده ۱۶۴ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه برق استان متصل کند. همچنین بیش از سه هزار هکتار زمین برای توسعه این حوزه تحویل داده شده و بیش از سه هزار مگاوات قرارداد جدید منعقد شده است. این اعداد و ارقام نشان‌دهنده عزم جدی استان برای توسعه پایدار و حرکت به سمت خودکفایی است.

استاندار سمنان همچنین ادامه داد: علاوه بر این، در بخش تولید صنعتی، رشد قابل توجهی در حوزه صنایع پیشرفته و پتروشیمی مشاهده می‌شود که بیانگر ظرفیت بالای استان در تأمین نیازهای ملی و بازارهای صادراتی است.

کولیوند در ادامه گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های علمی و فناوری، از فناوری فضایی و صنایع پیشرفته گرفته تا علوم پزشکی و تجهیزات مخابراتی، در جایگاه بالایی در سطح جهان قرار دارد. این دستاوردها باید به گونه‌ای به جامعه منتقل شود که اعتماد و انگیزه عمومی برای مشارکت فعال در توسعه و پیشرفت پایدار تقویت شود و امیدآفرینی و انتقال روحیه مثبت به نسل‌های جوان، نقش کلیدی در استمرار این مسیر دارد.

وی همچنین بر نقش نخبگان، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی تأکید کرد و افزود: نخبگان علمی و فرهنگی، دانشگاهیان، فعالان اجتماعی و خانواده‌های معظم شهدا، حافظان اصلی ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند. وظیفه ما این است که این دستاوردها را به‌درستی تبیین کرده و به جامعه منتقل کنیم تا باور عمومی نسبت به توان داخلی و ظرفیت‌های ملی افزایش یابد و جریان امید در کشور جاری شود

استاندار سمنان در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت استمرار مسیر پیشرفت افزود: تداوم پیشرفت کشور نیازمند اتحاد، همبستگی ملی، اعتماد اجتماعی و نگاه مثبت به آینده است. نسل‌های امروز باید دستاوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی را بشناسند و با امید، تلاش و مشارکت فعال در مسیر توسعه پایدار کشور گام بردارند. این همایش و سایر برنامه‌های فرهنگی و علمی، بستری مناسب برای تبیین دستاوردها، تقویت امید و ترغیب مردم به مشارکت مؤثر در توسعه کشور فراهم می‌کند.