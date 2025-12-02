حریق در گونیلی کلاله؛ نیروهای منابع طبیعی در خط اول مهار آتش

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیکویی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز سه شنبه آتشسوزی در منطقه جنگلی گونیلی از توابع شهرستان کلاله به وقوع پیوست بلافاصله پس از دریافت گزارش اولیه، نیروهای یگان حفاظت و تیمهای اطفای حریق اداره منابع طبیعی کلاله به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: تیمهای عملیاتی با استفاده از تجهیزات انفرادی و پشتیبانی محلی در حال اجرای عملیات مهار و جلوگیری از پیشروی آتش به بخشهای عمیقتر جنگل هستند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: بنا بر اعلام اولیه، گستره دقیق حریق و میزان خسارات پس از کنترل کامل آتشسوزی اعلام خواهد شد.
وی از اهالی و طبیعتگردان منطقه خواسته است در صورت مشاهده دود یا آتش، موضوع را سریعاً از طریق سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند تا از بروز خسارات بیشتر به پوشش گیاهی جلوگیری شود.
