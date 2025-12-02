به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بابایی عضو شورا با اشاره به تأکیدات اخیر مهدی چمران رئیس شورا درباره ضرورت رسیدگی فوری به مسئله آلودگی هوا، گفت: چند روز پیش با جمعی از دوستان درباره آلودگی هوا صحبت میکردم و به آنها گفتم که با این مدل حکمرانی، امیدی به تغییر جدی در وضعیت آلودگی هوا وجود ندارد.
بابایی با بیان اینکه سالهاست دستگاههای مختلف در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کردهاند، افزود: قوه مجریه آنگونه که باید در حوزه آلودگی هوا عمل نکرده، قوه مقننه نظارت عالیه را انجام نداده و قوه قضائیه هم به ترک فعلها رسیدگی نکرده است. تنها راه موجود تغییر مدل حکمرانی است و این مسیر باید از طریق قوه مقننه اجرایی شود؛ در غیر این صورت همین وضعیت ادامه مییابد، چه بسا بدتر هم بشود.
وی با اشاره به اهمیت موضوع آلودگی هوا و تأثیر مستقیم آن بر جان مردم اظهار کرد: در جلسه قبل نمونه کوچکی از ترک فعل یکی از دستگاهها را مطرح کردم و تصمیم دارم در هر جلسه یک ترک فعل را بیان کنم.
بابایی سپس آماری از سازمان بهشت زهرا ارائه داد که بهگفته وی «شوکآور» بوده است. وی گفت: تا ماه گذشته میانگین فوتیهای روزانه ۱۸۰ نفر بود، اما اکنون این رقم به ۲۲۰ نفر در روز رسیده است. رشد ۲۰ درصدی در یک ماه نشاندهنده وضعیت فاجعهبار در بحث آلودگی هواست.
این عضو شورا از وزارت بهداشت خواست شفافسازی کند و آمار مربوط به افزایش مراجعات ناشی از آلودگی هوا را منتشر کند.
بابایی با تأکید بر اینکه در سالیان گذشته برخی تغییر رویهها تنها زمانی اتفاق افتاده که جان مردم تهدید شده، پیشنهاد داد: تا زمانی که تغییر مدل حکمرانی عملیاتی نشده، خانواده متوفیانی که عزیزانشان طی یک ماه اخیر دچار مرگ ناگهانی شدهاند، از مسئولانی که در حوزه هوای پاک دارای وظایف قانونی هستند به قوه قضائیه شکایت کنند. شاید این اقدام موجب ورود جدیتر قوه قضائیه به موضوع شود.
