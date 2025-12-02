بررسی جزییات فراخوان هوش مصنوعی با تمرکز بر حوزه هوافضا و حمل و نقل

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نشست هماهنگی چهارمین فراخوان هوش مصنوعی با حضور رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، قائم‌مقام ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان هوافضا، حمل‌ونقل و شهرسازی معاونت علمی، و مدیران و کارشناسان مرتبط برگزار شد. این نشست با هدف تعیین نیازهای دستگاهی، همفکری درباره مسائل اولویت‌دار و ایجاد نقشه راهی مشترک برای استفاده اثربخش از هوش مصنوعی در حوزه‌های تخصصی کشور تشکیل شد.

در این جلسه، نمایندگان دستگاه‌های متولی در بخش‌های هوایی، فضایی، خودرویی، ریلی، دریایی و عمران و شهرسازی ضمن ارائه دیدگاه‌ها و مسائل موجود، اولویت‌ها و چالش‌های حوزه‌های خود را مطرح کردند.

مهم‌ترین محورهای مورد بحث در این هم‌اندیشی شامل نیازهای فناورانه دستگاه‌ها، ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مسائل کلیدی، و چگونگی شکل‌گیری فراخوانی هدفمند و مسئله‌محور بود.

عمادالدین فاطمی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، در این نشست با اشاره به راهبردهای معاونت علمی در حوزه هوش مصنوعی و اقدامات انجام‌شده برای توسعه این فناوری، بر اهمیت «پلتفرم ملی هوش مصنوعی» به‌عنوان زیربنای توسعه خدمات و محصولات هوشمند تأکید کرد و گفت: هدف از این فراخوان، ایجاد ارتباط میان نیازهای واقعی دستگاه‌ها و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است. طرح‌هایی که از سوی شرکت‌ها ارائه شود و بهره‌بردار مرتبط آن‌ها را تأیید و برای استفاده عملی مناسب بداند، از حمایت کامل معاونت علمی برخوردار خواهند شد.

فاطمی‌زاده افزود: فرآیند جمع‌آوری نیازمندی‌های دستگاه‌ها رو به پایان است و پس از نهایی‌سازی سرفصل‌های مورد نیاز، چهارمین فراخوان هوش مصنوعی در آذرماه سال جاری منتشر خواهد شد.

شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی و همچنین شرکت‌های دارای تخصص در بخش‌های هوافضا، حمل‌ونقل، شهرسازی و دیگر حوزه‌های مرتبط، از زمان انتشار فراخوان یک ماه فرصت خواهند داشت تا طرح‌های خود را برای بررسی و انتخاب به دبیرخانه ارسال کنند.

این طرح‌ها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرند که قابلیت اجرا داشته و پاسخگوی نیاز تعریف‌شده دستگاه بهره‌بردار باشند. این فراخوان بخشی از سیاست‌های توسعه‌ای معاونت علمی برای هدایت توان شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت حل مسائل ملی و تقویت زیرساخت‌های فناورانه کشور در حوزه هوش مصنوعی است.