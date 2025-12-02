به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی صبح سه‌شنبه در یادواره شهید روحانی یونس استادسرایی، میرزا کوچک جنگلی و گرامیداشت ۱۵۲ شهید روحانی و طلبه گیلان در رشت، با اشاره به نقش تاریخی روحانیت در ایران اظهار کرد: عالمان دین در تاریخ ایران نقش بی‌بدیلی در روشنگری و بیداری مردم داشته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان با بیان اینکه بیداری جامعه ایران در طول هزار سال معلول بیدارگری‌های روحانیت بوده است، افزود: روحانیت پس از تشکیل حوزه عظیم نجف به دست شیخ طایفه، در سه عرصه نگهبانی از دین، ظلم‌ستیزی و همراهی با مردم فعالیت کرده است. عالمان دین اهل بیداری بودند، ظلم‌ستیزی کردند و در کنار مردم ایستادند.

وی ادامه داد با وجود فراز و نشیب‌های ناشی از دخالت قدرت‌های بیگانه، روحانیت خسته نشد و مسیر مبارزه را ادامه داد.

آیت فلاحتی با اشاره به تأثیرات روحانیت در تاریخ جهان گفت: روحانیت در اروپا تا آفریقا تأثیرات شگرفی داشته و مسلمانان در نقاط مختلف جهان متأثر از حوزه نجف بوده‌اند. دشمنان ملت ایران نیز دریافتند که روحانیت اهل بیداری و مبارزه با ظلم و ستم است و همواره در کنار مردم قرار دارد.

وی با بیان اینکه نهضت مشروطه یکی از حرکت‌های بزرگ تاریخ ایران است، اظهار کرد: مردم ایران از بیداری برخوردار بودند که تاریخ نظیر آن را ندیده است؛ در دوره‌ای که جهان در غفلت بود، ملت ایران به خودآگاهی رسید.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت تصریح کرد: مردم رشت پس از شهادت ملأ محمد خمامی به میدان آمدند و با تشییع باشکوه، پیکر او را به نجف منتقل کردند. او صاحب‌نظر، اهل فتوا و اجتهاد و از شاگردان برجسته عالمان بزرگ بود.

وی گفت: میرزا کوچک جنگلی، متولد ۱۲۵۹ و شهید در سال ۱۳۰۰، طلبه‌ای جوان بود که در رشت، قزوین و تهران آموزش دید و در برابر ظلم خارجی‌ها بیدارگری کرد.

آیت الله فلاحتی ادامه داد: لباس درس را کنار گذاشت و وارد میدان مبارزه شد و هرگز تن به تطمیع‌ها نداد. شیخ فضل‌الله نوری نیز همین مسیر را پیمود. این‌ها نمونه‌هایی از عالمان دین هستند که با بیدارگری، ظلم‌ستیزی و همراهی با مردم، تاریخ ایران را دگرگون کردند.

وی با بیان اینکه سومین ویژگی روحانیت همراهی با مردم است، افزود: عالمان دین هرگز از مردم فاصله نگرفتند و در تمام دوران حیات در کنار آنان بودند. امام خمینی (ره) نیز حتی در دوران تبعید، انسان‌های بزرگی را تربیت کرد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به زندگی میرزا کوچک جنگلی با اشاره به ۱۵۲ طلبه شهید گیلان گفت: این شهدا از برکات انقلاب و نظام و روحانیت هستند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نیز فرموده‌اند مردم رشت در گذشته تاریخی، در دوران انقلاب و امروز افتخارات فراوان آفریده‌اند، اظهار کرد: هر نوع خدمت به مردم، خدمت به تاریخ و هویت کشور است و این افتخارات در کنار روحانیت معنا یافته است.

آیت الله فلاحتی یکی از هویت‌های افتخارآفرین ایران را مردم دانست و گفت: روحانیت همواره در حال زندگی با مردم و مبارزه با همه مشکلات و توطئه‌ها هستند.