برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی در ۲۰ مدرسه استثنایی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، در بیستوهفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی که صبح سه شنبه در مدارس استثنایی استان همزمان اجرا شد، رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: افزایش دانش پیشگیرانه و تمرین واکنش صحیح در لحظات نخست وقوع زلزله از طریق آموزشهای مستمر، نقش مهمی در حفظ امنیت دانشآموزان دارد.
اقبال خانی با اشاره به هدفگذاری این برنامه برای ارتقای فرهنگ ایمنی و توانافزایی دانشآموزان با نیازهای ویژه اظهار کرد: برگزاری این مانور فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی و تقویت مهارتهای عملی دانشآموزان در مواجهه با زلزله است.
وی افزود: حرکت به سوی جامعهای ایمنتر نیازمند آموزش، آگاهسازی و آمادگی عملی برای کاهش آسیبپذیری در برابر حوادث طبیعی است و این برنامه تلاش دارد مهارتهای لازم را در این راستا تقویت کند.
خانی با تاکید بر اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی ادامه داد: افزایش سطح شناخت دانشآموزان، بالا بردن ایمنی محیط مدرسه و خانه و عمل به اصول صحیح مقابله با زلزله میتواند خطرات ناشی از این حادثه را بهطور چشمگیری کاهش دهد.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان محورهای اصلی این مانور را آموزش پناهگیری صحیح، خروج اضطراری، اصول صحیح حمل مصدوم و اطفا حریق عنوان کرد و گفت: قرار گرفتن دانشآموزان در شرایط شبیهسازیشده حادثه، موجب ارتقای مهارتهای عملی آنان در نجات خود و کمک به دیگران میشود.
وی ابراز امیدواری کرد دانشآموزان بتوانند آموختههای خود را در مواقع ضروری بهکار گرفته و حتی آنها را به خانوادهها منتقل کنند.
گفتنی است؛ این مانور که طبق برنامهریزی قرار بود شنبه هشتم آذرماه همزمان با سراسر کشور برگزار شود، به دلیل شیوع آنفلوانزا و مجازی شدن مدارس استان، امروز اجرایی شد.
