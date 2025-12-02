قول استاندار برای تأمین اعتبار پروژه خانه جوان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح سه‌شنبه در شورای تربیت بدنی و ورزش خراسان جنوبی اظهار کرد: همه عزیزانی که در حوزه ورزش فعالیت دارند می‌دانند که امروز جامعه بیش از هر زمان دیگر به ورزش همگانی و قهرمانی نیاز دارد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: پیشنهاد اولیه ما این بود که مصوبات مرتبط با حمایت‌های ورزشی در سطح استان پراکنده و غیرمتمرکز نباشد.

هاشمی ادامه داد: به عنوان مدیر و مسئول، منابع مالی در اختیارمان قرار می‌گیرد، باید به شکل هدفمند هزینه کنیم و البته به این نکته نیز توجه داشته باشیم که نیازهای خراسان جنوبی گسترده است.

وی بیان کرد: هر استان برند ورزشی خود را معرفی کرده و به عنوان گنبد در والیبال، سبزوار در هندبال، مازندران در کشتی مطرح است و در خراسان جنوبی باید بررسی کنیم که کدام رشته ورزشی می‌تواند به عنوان برند استان افتخارآفرینی کند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: یکی از مشکلات اصلی ما نبود پیگیری منظم است بنابراین یک نفر باید مشخصاً مسئول باشد و هر اتفاقی هم که در خراسان جنوبی رخ داده است به واسطه پیگیری‌ها بوده است.

هاشمی با اشاره به اینکه خانه جوان خراسان جنوبی یکی از پروژه‌های نیمه تمام است، بیان کرد: در این زمینه قول می‌دهیم اعتباری (پنج میلیارد تومان) برای این مورد در نظر بگیریم.

هاشمی همچنین افزود: اداره ورزش و جوانان برای حمایت بیشتر یک تیم را معرفی کند تا به طور ویژه حمایت شوند.