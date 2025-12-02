به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین روح‌الامینی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: به روح بلند فرماندهان ارشد نظامی کشورمان از جمله شهید باقری، شهید سلامی، شهید حاجی‌زاده، شهید رشید و شهید ایزدی و همچنین شهدای علمی از جمله شهید فریدون عباسی درود می‌فرستم که سپر ملت ایران در برابر توحش، یاغی‌گری و بربریت ترامپ و نتانیاهو بودند و اجازه ندادند ملت در برابر دشمن سرافکنده شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه، گفت: میثاق مشترک ما با رئیس‌جمهور پرتلاش، برنامه هفتم پیشرفت است. معتقدیم اجرای صحیح این برنامه می‌تواند وضعیت رفاه، نشاط و سلامت جامعه را تغییر دهد. همان‌گونه که دولت را همراهی می‌کنیم، باید حرمت برنامه را که قانون است حفظ کرده و اجازه ندهیم به سرنوشت ضعف اجرای سند چشم‌انداز دچار شود.

روح‌الامینی اضافه کرد: امیدواریم دولت در سال دوم اجرای برنامه، کاستی‌های سال نخست را جبران کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: اقتصاد کشور به دلار گره خورده و رئیس‌کل بانک مرکزی از مهار افسار دلار عاجز است. سیاست تثبیتی او اگرچه در کوتاه‌مدت به نفع مردم بود اما آثار بلندمدت آن امروز در سفره ایرانیان دیده می‌شود. رانت بزرگ ناشی از این سیاست برای چند خانواده واردکننده کالاهای اساسی را نیز نباید نادیده گرفت.

وی ادامه داد: شرم‌آور است که مقام مسئولی که به طور مستقیم متولی سلامت مردم است، ساعت‌ها در راهروهای بانک مرکزی برای یک امضا معطل بماند و با بی‌احترامی و دست خالی بازگردد. باید پیش از دیر شدن، چاره‌اندیشی شود.

نماینده مردم تهران تأکید کرد: هنر مدیریت، پیش‌بینی تهدیدات و پیشگیری از آنهاست. بنابراین به وزرای نفت و نیرو هشدار می‌دهم که امسال هیچ بهانه‌ای برای قطع برق همانند سال گذشته پذیرفته نیست و باید هر چه سریع‌تر برنامه‌ریزی و اقدام لازم انجام شود. مردم نیز با صرفه‌جویی نقش مهمی در جلوگیری از ناترازی انرژی دارند.

روح‌الامینی در ادامه با اشاره به دغدغه خود درباره امنیت غذایی اظهار کرد: گزارش‌های مربوط به واردات و توزیع نهاده‌ها نشان از تشدید بحران دارد. تأخیر در توزیع واکسن تب برفکی مشکلات جدی ایجاد کرده و بسیاری از دامداران به دلیل نرسیدن واکسن، ناچار به ذبح دام‌های خود شده‌اند که خسارتی بزرگ برای امنیت غذایی کشور است.

وی ادامه داد: گزارش‌های مرتبط با توزیع کودهای کشاورزی و تأمین بذر و دانه نیز بیانگر تعمیق بحران است. این مسائل را باید کنار رشد شدید قیمت کالاهای اساسی دید. نرخ تورم مواد خوراکی مشخص است. اگر از مردم درباره قیمت برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شیر، لپه، لوبیا، عدس، کره، پنیر، ماست، میوه و ده‌ها کالای دیگر سوال کنید، عمق گرانی آشکار می‌شود.

وی هشدار داد: ادامه این روند چیزی جز افزایش نارضایتی مردم، کاهش ثبات و امنیت غذایی و افت ذخایر کالاهای استراتژیک به همراه نخواهد داشت. ناکارآمدی خط قرمز ما و شماست؛ برای حفاظت از سفره مردم باید بر این خط قرمز ایستادگی کنیم. اگر مجلس در سوال، استیضاح و تذکر همراهی می‌کند، دولت نیز باید ارزیابی درون‌کابینه‌ای را آغاز کند.

روح‌الامینی سپس به برخی وضعیت‌های مهم کشور اشاره کرد و گفت: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که در هیچ دوره‌ای ذخایر طلا به اندازه امروز نبوده و این امر نگرانی‌ها را تا حد زیادی کاهش داده است؛ موضوعی که با تلاش نیروهای گمنام حاصل شده و باید مورد تقدیر قرار گیرد.

وی گفت: تلاش دولت برای حل مشکلات قابل تقدیر است اما عملکرد رسانه‌ای دولت در تبیین دستاوردها قابل دفاع نیست.

وی با اشاره به بخشی از این دستاوردها افزود: حجم بالای واردات سلول‌های خورشیدی برای حل ناترازی برق، اقدامات مؤثر در فعال‌سازی کریدورهای تجاری و توسعه شبکه ریلی، وضعیت مناسب خدمات بهداشت و درمان به‌ویژه برای اقشار مستضعف، موفقیت‌های علمی و المپیادی جوانان، رکوردهای برجسته در مسابقات جهانی ورزشی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از جمله اقداماتی است که باید برای مردم به‌درستی تبیین شود. همچنین تلاش وزارت خارجه در مسیر همگرایی جهانی برای دفاع از حقوق ایران قابل توجه است.

وی افزود: آمادگی نظامی و اشراف امنیتی محور مقاومت نیز به‌طور محسوس نسبت به جنگ اخیر افزایش یافته و با رونمایی از موشک‌های جدید، دشمنان با بخشی تازه از قدرت آفندی ایران که همچنان برای آنها ناشناخته است روبه‌رو شده‌اند که معادلات آنان را برهم زده است.

روح‌الامینی با استناد به وعده رهبر معظم انقلاب، افزود: به همه دلدادگان انقلاب اسلامی بشارت می‌دهم که نصرت الهی برای ملت ایران در چارچوب جمهوری اسلامی تضمین شده و پیروزی ملت قطعی است.