پورمحمدی: چالش اصلی امروز فقدان زبان مشترک با نسل جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، رؤسا و نمایندگان تعدادی از جریان‌های اصولگرای کشور در نشستی تحلیلی و آسیب‌شناسانه به میزبانی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، ضمن تحلیل شرایط و وضعیت جاری در کشور بر ضرورت بازسازی گفتمان انقلاب اسلامی، تحزبِ مسئولانه و تقویت کار تشکیلاتی و افزایش انگیزه و توان برای پیشبرد امور و مقابله با القای روحیه یاس و … تاکید کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز، اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین علی بنایی دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم، محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، محمدکاظم انبارلویی قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالفضل اربابی قمی دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان قم و تعدادی از اعضای این تشکل‌های سیاسی در این نشست در محل دانشگاه طلوع مهر قم، حضور داشتند.

پورمحمدی: مرجعیت تحمیلی نیست و باید با زبان نسل نو سخن گفت

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز نیز در این جلسه و در واکنش به دغدغه‌های مطرح‌شده توسط محمدکاظم انبارلویی در خصوص «مرجعیت سیاسی روحانیت»، به تحلیل این موضوع پرداخت.

وی، با تأکید بر اینکه اقتدار و مرجعیت روحانیت باید به صورت طبیعی و با مقبولیت مردمی به دست آید، هشدار داد که تلاش برای تداوم این جایگاه با ابزارهای حکومتی و ساختاری، نتیجه‌بخش نخواهد بود.

وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امام راحل و نهضت اسلامی با تحمیل و جهل حاکم نشدند، بلکه با یک حرکت طبیعی و قدرتمند فکری و انسجام میدانی به پیروزی رسیدند. ما نمی‌توانیم این وضعیت را با ابزار سازمان، ساختار و هیمنه حکومتی تداوم دهیم. زبان حکومت، زبان خشک قانون و تحمیل است و با حوزه فرهنگ و مرجعیت‌سازی سازگاری ندارد.

دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز، چالش اصلی امروز را فقدان «زبان مشترک» با نسل جدید دانست و افزود: امام خمینی (ره) نوترین و جدیدترین زبان زمان خود را به کار گرفت و توده عظیمی را در داخل و خارج از کشور با خود همراه کرد. سوال اساسی این است که آیا ما امروز برای تداوم انقلاب، زبان مشترکی با فرزندانمان و نسل جدید داریم؟

پورمحمدی با بیان اینکه «مرجعیت تحمیلی نیست»، به کثرت مراجع تقلید در دوران کنونی اشاره کرد و گفت: ما هیچ‌گاه به اندازه امروز مرجع تقلید صاحب‌نام و دارای آثار برجسته علمی نداشته‌ایم، اما میزان نفوذ و مقبولیت آن‌ها در میان مخاطبان جای سوال دارد. مهم این است که مخاطب چقدر شما را می‌پذیرد.

وی با مقایسه حزب جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب که ظرف یک سال پنج میلیون عضو جذب کرد با وضعیت فعلی احزاب اصولگرا، این موضوع را شاهدی بر کاهش مقبولیت و ظرفیت بسیج‌کنندگی دانست.

پورمحمدی در پایان راهکار خود را این‌گونه تشریح کرد: من قبول دارم که روحانیت باید محور باشد، اما نه به عنوان یک امتیاز ویژه و از پیش تعیین شده، اگر روحانیت نقش خود را به درستی ایفا کند، این جایگاه را به طور طبیعی به دست می‌آورد. روحانیت باید پاسخگو باشد، زبان مشترک داشته باشد و تحول‌آفرین عمل کند.

وی همچنین بر لزوم ارتباط مؤثر و مستمر نخبگان حوزوی و سیاسی با دانشگاه‌ها و مجامع منتقد تأکید کرد و هشدار داد که این ارتباطات اکنون به روابط رسمی و سنتی محدود شده‌است.

انبارلویی: مرجعیت سیاسی روحانیت، تضمین‌کننده وحدت ملی است

محمدکاظم انبارلویی، قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در این جلسه با تحلیل تاریخی نهضت‌های معاصر ایران، بر لزوم احیا و تثبیت «مرجعیت سیاسی روحانیت» به عنوان تنها عامل تضمین‌کننده وحدت ملی و انسجام اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به تاریخ ۱۰۰ سال اخیر ایران، تفاوت اصلی انقلاب اسلامی با ۲ نهضت دیگر (مشروطه و ملی شدن نفت) را در هدف‌گذاری برای «تشکیل دولت» توسط امام خمینی (ره) دانست و گفت: کلیدی‌ترین حرف امام این بود که ما آمدیم دولت تشکیل دهیم. ۲ نهضت دیگر سرنگون شدند چون در مقام تشکیل دولت برنیامدند.

قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، عامل دوم موفقیت انقلاب اسلامی را «گردش اطلاعات و تحلیل واحد» بین انقلابیون دانست و افزود: در نهضت‌های گذشته، اختلاف تحلیل میان علما و رهبران نهضت وجود داشت، اما در انقلاب اسلامی، مرجعیت سیاسی روحانیت که توسط جامعه مدرسین در قم و جامعه روحانیت مبارز در تهران راهبری می‌شد، این وحدت را برای سه دهه حفظ کرد.

وی با ابراز نگرانی از تضعیف این مرجعیت در سال‌های اخیر، اظهار داشت: متأسفانه پس از رحلت بزرگانی چون آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله مصباح یزدی و آیت‌الله محمد یزدی، این مرجعیت سیاسی کمی دچار خدشه شد و این بزرگان در اواخر عمر خود از این وضعیت نگران بودند.

انبارلویی با طرح این پرسش که چرا مراکز علمی و حوزوی کنونی نتوانسته‌اند این خلأ را پر کنند، گفت: امروز ما دانشگاه‌هایی مانند امام صادق (ع) و حوزه علمیه قم با این وسعت و تعداد مجتهدین را داریم که در تاریخ بی‌سابقه است. سوال این است که چرا این مجموعه‌ها نمی‌توانند متکفل امر مرجعیت سیاسی روحانیت باشند تا از تفرقه جلوگیری کنند؟

وی در پایان تأکید کرد که تجربه تاریخی نشان داده است هیچ جریان دیگری جز روحانیت نمی‌تواند وحدت ملی و انسجام اسلامی را تضمین کند.

بادامچیان: ایران به یک قدرت جهانی تبدیل شده؛ باید از روحیه منفی‌گرایی پرهیز کرد

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در نقد آنچه «روح منفی‌گرایی و خسته‌کننده» در جامعه خواند، به برشمردن دستاوردهای مشخص جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: در قدرت ملی، زمان طاغوت ما مجموعاً ۲۰۰ هزار دانشجو داشتیم که ۱۱۰ هزار نفرشان خارج از کشور بودند. در پزشکی، ۱۴ هزار پروانه داشتیم و پزشک از بنگلادش و هند می‌آوردیم. امروز در پزشکی حرف اول را می‌زنیم و گردشگری درمانی داریم. می‌گویند نخبگان پزشکی رفتند؛ بررسی کردیم از ابتدای انقلاب تاکنون حدود هشت هزار پزشک رفته‌اند، در حالی که ما ۱۷۰ هزار پروانه پزشکی صادر کرده‌ایم. این پزشکان سفیران ما هستند؛ امروز در برخی کشورهای دیگر بهترین پزشکان ایرانی هستند که این افتخار است.

وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد داروهایمان را خودمان تولید می‌کنیم و مراکز پیشرفته‌ای در این زمینه داریم. در اقتصاد، سال ۵۷ صادرات غیرنفتی ما ۴۷۷ میلیون دلار و وارداتمان ۲۲.۴ میلیارد دلار بود و جز با فروش نفت نمی‌توانستیم کشور را اداره کنیم. سال گذشته، علی‌رغم همه تحریم‌ها، ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۷۲ میلیارد دلار واردات داشتیم. این بازار بزرگ موجب شده که امروز در آمریکا دعوا بر سر این است که آیا با ایران ارتباط برقرار کنند تا این بازار را از دست روسیه و چین دربیاورند.

باید با روحیه سرشار از امید، تمدن نوین اسلامی را بسازیم

اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نیز در سخنانی تفصیلی ضمن رد قاطعانه روحیه یأس و منفی‌گرایی، با برشمردن دستاوردهای چشمگیر جمهوری اسلامی در حوزه‌های علمی، پزشکی و اقتصادی، ایران را یک قدرت تأثیرگذار جهانی توصیف کرد و عمیق‌ترین چالش کنونی کشور را تقلید دانشگاه‌ها از علوم انسانی غربی دانست و خواستار یک بازگشت بنیادین به مبانی اسلامی برای تدوین «تمدن نوین اسلامی» و ارائه راهی نو به جوانان عقل‌گرای امروز شد.

وی با اشاره به سابقه حضور خود در نهضت از سال ۱۳۴۱، به تشریح مبانی حرکت امام خمینی (ره) پرداخت و اظهار داشت: امام وقتی حرکت را شروع کردند، از قبل نظریه‌پردازی نکرده بودند، بلکه دقیقاً محاسبه کرده بودند. هنر امام این بود که خدایی، عمیق، با مطالعه کامل و با برنامه شروع کرد. ایشان به ما فرمودند هر کاری سه اصل دارد: خدایی‌اش کنید، مردمی‌اش کنید و با برنامه باشید.

بادامچیان افزود: امام فرمودند انقلاب ما سه مرحله دارد: مرحله اول اصلاح ایران است که بیست سال طول می‌کشد و شما رنج‌ها و شکنجه‌ها خواهید دید. مرحله دوم اصلاح کشورهای اسلامی است و مرحله سوم، آشنا کردن جهان با اسلام است تا آنگاه محضر مولایمان عرض کنیم که جهان برای تشریف‌فرمایی شما آماده است.

نقد بنیادین علوم انسانی غربی در دانشگاه‌ها

بادامچیان با طرح این سوال که «از اینجا به بعد باید چه کار کنیم؟»، عمیق‌ترین چالش کشور را در حوزه فکر و فرهنگ و به طور خاص در نظام دانشگاهی دانست و گفت: سوال من از دانشگاهیان این است: آیا بحث‌هایی که ما می‌کنیم، برخاسته از تمدن نوین اسلامی است یا بحث‌های تقلیدی از دانشگاه‌های غرب است که کمی «اسلامی‌سازی» شده؟

وی با انتقادی صریح از وضعیت علوم انسانی در دانشگاه‌ها، برخی این رشته‌ها را تقلیدی و منفک از مبانی اسلامی-ایرانی دانست و گفت: به عنوان مثال روانشناسی رایج در کشور «دربست غربی» است.

وی در حوزه اقتصاد با اشاره به اینکه فارغ‌التحصیلان این رشته با نیازهای بومی کشور بیگانه‌اند، گفت: اقتصاد دانشگاهی ما نه به درد اقتصاد ایران می‌خورد و نه چیزی را اداره می‌کند.

بادامچیان راه‌حل را در یک تحول فکری دانست و گفت: نظر من این است که باید برگردیم به مبانی خودمان، مطالب را از آنجا بیاوریم و دسته‌بندی کنیم. یکی از جاهای مؤثر برای این کار، امثال دانشگاه طلوع مهر است.

وی در پایان سخنان خود با تأکید بر لزوم امیدواری فعالانه، نتیجه‌گیری کرد: مارکسیسم که فروپاشید، لیبرال دموکراسی غرب هم به بن‌بست و بحران رسیده و دیگر قدرت مکتب‌سازی ندارد. دنیا تشنه یک مکتب جدید است و به طرف اسلام می‌آید. پیشنهاد من این است که با روح سرشار از امید و قدرت، افراد را به فعالیت دعوت کنیم. بدانیم که جوان دانشجوی امروز، احساسی نیست، بلکه عقلانی است؛ این رشد جمهوری اسلامی است. باید یک راه صحیح را دنبال کنیم. بنده نه تنها نگران نیستم، بلکه سرشار از امید به آینده هستم، به شرط آنکه غفلت نکنیم.

بنایی: ضرورت تحزب امروز از صدر انقلاب بیشتر احساس می‌شود

دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم نیز در این جلسه با قدردانی از یاران و همراهان شهید بهشتی، بر ضرورت احیای کار تشکیلاتی منسجم برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: این نیاز امروز با هدف پشتیبانی از نظام اسلامی بیش از دوران صدر انقلاب احساس می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی بنایی در ابتدای سخنان خود با قدردانی از حضور آقایان دکتر اسدالله بادامچیان و حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی و همچنین اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در دانشگاه طلوع مهر، حضور این دو شخصیت را به عنوان «یاران و دوستان شهید بهشتی» بسیار مغتنم شمرد و اظهار داشت: وقتی چهره‌هایی مانند آقای بادامچیان و آقای پورمحمدی را می‌بینیم، به یاد سال‌های ۵۸ و ۵۹ و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر شهید بهشتی در حزب جمهوری اسلامی می‌افتیم. الحمدلله روحیه شهید بهشتی، یعنی نشاط، امید به آینده، اعتقاد به کار تشکیلاتی، تلاش و مدیریت ایشان، همچنان در این برادران زنده و جاری است و فضای جلسه را عطر و بوی شهید بهشتی فراگرفته است.

رئیس دانشگاه طلوع مهر با تأکید بر نیاز مبرم کشور به فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی، تصریح کرد: کشور ما امروز بیشتر از اول انقلاب به حزب نیاز دارد. امام راحل (ره) تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب، دستور تأسیس حزب جمهوری اسلامی ایران را دادند و حزب در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۷ رسماً اعلام موجودیت کرد و مهم آن است که نیاز به حزب و تحزب همچنان باقی است.

بنایی افزود: متأسفانه عده‌ای با رواج باندگرایی و محفل‌گرایی، چهره «تحزب» را مخدوش کرده و حزبی را که شهید بهشتی آن را «معبد» می‌خواند آن را به یک ضد ارزش و لکه ننگ تبدیل کردند و هرشخصی را که کار تشکیلاتی می‌کرد تخریب کردند، در حالی که خودشان در قالب باندهای پنهان سیاسی و اقتصادی فعالیت می‌کردند.

کار تشکیلاتی، پشتیبان رهبری و حافظ انقلاب است

وی با اشاره به لزوم حفظ دستاوردهای انقلاب، تأکید کرد: اگر می‌خواهیم انقلاب حفظ شود، باید با روحیه، نشاط و امید، به صورت جدی کار تشکیلاتی انجام دهیم. این جریان تشکیلاتی منسجم است که پشتیبان واقعی رهبر معظم انقلاب و حافظ اصلی انقلاب خواهد بود.

بنایی خاطرنشان کرد: اگر این تشکیلات منسجم وجود داشته باشد، اوامر و دستورهای رهبری به درستی در جامعه انفاذ و اجرا می‌شود؛ در غیر این صورت، با حرکت‌های پراکنده و فردی به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

وی تصریح کرد: امروز رؤسا و دبیران محترم جامعه روحانیت مبارز و حزب مؤتلفه اسلامی که در اینجا حضور دارند و نیز سایر احزاب و تشکل‌هایی که با محوریت فکری شهید بهشتی (ره) سامان یافته‌اند می‌توانند با بهره‌مندی از تجارب گذشته و درک شرایط و مقتضیات امروز جامعه ایران اسلامی و مخاطبان نسل حاضر طرحی نو در انداخته و با حفظ ارزش‌هایی اصیل انقلاب و شهدا پاسخگوی نیازهای فوری و امروزین جامعه باشند.

مهاجرنیا: نیازمند بازسازی و تولید نظریه بدیل هستیم

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر، در پاسخ به پرسش مطرح‌شده توسط آقای انبارلویی، به تحلیل وضعیت کنونی نظام فکری انقلاب پرداخت.

وی با تحلیلی آسیب‌شناسانه، هشدار داد که نظریه بنیادین انقلاب اسلامی پس از نزدیک به پنج دهه نیاز به بازسازی دارد و در مواجهه با مسائل روز، خصوصاً در حوزه فرهنگی باید پاسخ مناسبی داشته باشد.

این مدرس حوزه و دانشگاه راه‌حل را نه در فعالیت‌های سیاسی مرسوم، بلکه در «بازسازی» و «تولید نظریه بدیل» توسط نخبگان حوزوی، دانشگاهی و احزاب سیاسی دانست.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک «تک‌ستاره» و پدیده‌ای بی‌نظیر در سنت فکری تشیع و تاریخ بشر بود که توانست میان سنت و مدرنیته جمع کند، اظهار داشت: نظریه‌های کاربردی، تاریخ مصرف دارند. پس از گذشت چهل و شش هفت سال، نظریه نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، با وجود همه دستاوردهایش، در بخش‌های فکری نیاز به بازسازی دارد.

مهاجرنیا مسئله حجاب را نمونه بارز این موضوع دانست و گفت: مجلس طرحی را پیش برد پس از آن عقب‌نشینی کرد و دولت نیز همکاری نکرد. عملاً در وضعیت مناسبی قرار نداریم. این یعنی نظام اسلامی در فقدان نظریه بدیل، بلاتکلیف مانده است.

رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر افزود: متأسفانه برخی دستگاه‌های فکری ما نظریه تولید نمی‌کنند. نه دانشگاه و نه حوزه، نظریات کارآمدی در راستای حل مسائل نظام ارائه نمی‌دهند.

وی نتیجه این خلاء نظری را «لاغر شدن روایت انقلاب اسلامی» و کاهش محبوبیت آن در میان مردم دانست و تصریح کرد: روزی ۹۸.۲ درصد مردم، حتی طرفداران نظام شاهنشاهی، به انقلاب رأی دادند چون جذابیت و مقبولیت داشت.

مهاجرنیا در پایان با تأکید بر اینکه کشور امروز به «نظریه» نیاز دارد و نه «سیاهی لشکر و احزاب بادکنکی»، از جریانات سیاسی و احزاب ریشه‌دار خواست تا ورای فعالیت‌های انتخاباتی، برای بازسازی و بازتولید ارزش‌های انقلاب به میدان بیایند.

وی گفت: احزاب باید هزینه کنند تا ارزش‌های انقلاب را به گونه‌ای بازسازی کنیم که برای مردم جذاب باشد و بپسندند. باید دست به دست هم دهیم و نگذاریم انقلابی که امام از صفر ساخت، در دست ما از بین برود.

لاله افتخاری: نسل امروز صداقت می‌خواهد؛ باید با کار فرهنگی آنها را دریافت

لاله افتخاری، فعال سیاسی، نیز در بخشی از این جلسه با تأکید بر لزوم درک نسل جدید، به تشریح ویژگی‌های جوانان امروز پرداخت و با اشاره به نسل جوان، به‌ویژه دهه هشتادی‌ها، تصریح کرد: دهه هشتادی الان نه با روحانیت بد است و نه با مؤتلفه؛ این نسل صداقت و صراحت می‌خواهد.

وی نیاز اصلی این نسل را شنیده شدن و دریافت پاسخ صادقانه دانست و افزود: اینها می‌خواهند جواب بگیرند، می‌خواهند شنیده شوند و خودشان راهشان را انتخاب کنند.

افتخاری در پایان راهکار اصلی را سرمایه‌گذاری فرهنگی عنوان کرد و گفت: حرف من این است که نسل امروز را با کار فرهنگی دریابیم.