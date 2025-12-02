دریافت 4 MB کد خبر 6675429 https://mehrnews.com/x39Lhg ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸ کد خبر 6675429 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸ سخنگوی دولت: کاهش واردات سوخت هدف ماست سخنگوی دولت گفت: کاهش واردات سوخت هدف اصلی دولت است که در کنار نظم بخشی سبد سوخت دنبال میکند. کپی شد مطالب مرتبط تعزیرات: دو قاچاقچی به بیش از ۱۰ میلیارد جریمه در اسلامشهر محکوم شدند از خلیج فارس تا قلب اقیانوس، جمارانِ با قدرت پنجبرابر در اقیانوسها میزان مصرف مازوت در ۱۳ نیروگاه مازوت سوز متغیر است برچسبها هیئت دولت سخنگوی دولت قیمت بنزین صرفه جویی در مصرف سوخت کارت سوخت
نظر شما