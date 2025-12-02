دریافت 4 MB
کد خبر 6675429
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

سخنگوی دولت: کاهش واردات سوخت هدف ماست

سخنگوی دولت: کاهش واردات سوخت هدف ماست

سخنگوی دولت گفت: کاهش واردات سوخت هدف اصلی دولت است که در کنار نظم بخشی سبد سوخت دنبال می‌کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید