میزان مصرف مازوت در ۱۳ نیروگاه مازوت سوز متغیر است

محمد جوادفروغی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی بهره‌برداری تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با سوزاندن روزانه ۲۱.۱ میلیون لیتر مازوت در ۱۵ نیروگاه کشور گفت: در حال حاضر ۱۳ نیروگاه مازوت سوز در کشور وجود دارد که این نیروگاه‌ها با توجه به وضعیت تخصیص گاز مازوت مصرف می‌کنند، زیرا دمای هوا متغیر است و مصرف گاز در بخش خانگی افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه روند عرضه و تقاضا گاز در کشور متغیر است گفت: مصرف مازوت در نیروگاه‌های بخار در ایام مختلف سال بر طبق میزان تخصیص و اینکه چه تعداد واحد نیروگاهی که قابلیت مصرف دارند و در حال تعمیرات نباشند متفاوت است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در شرایط فعلی نیروگاه‌های بخار از گاز و سایر نیروگاه‌ها از سوخت دوم استفاده نمی‌کنند، گفت: با توجه به اینکه تعداد پایینی نیروگاه مازوت سوز و تعداد قابل توجهی نیروگاه با سوخت گازوئیل داریم اگر سهمیه گاز را به نیروگاه‌های مازوت سوز دهیم با توجه به محدود بودن سهمیه گاز نیروگاه‌های گازوئیل سوز مجبور به استفاده از سوخت دوم می‌شوند و در این شرایط ذخایر گازوئیل با سرعت بیشتری کاهش پیدا می‌کند و با مشکلاتی نظیر سال گذشته دست و پنجه نرم خواهیم کرد.

فروغی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد نیروگاه‌های مازوت سوز محدود است و امکان تحویل میزان بیشتری مازوت وجود دارد نیروگاه مجبور به استفاده مازوت هستند تا گازوئیل کمتری مصرف شود اگرنه تمامی نیروگاه هاترجیح می‌دهند از گاز استفاده کنند.