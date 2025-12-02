تعزیرات: دو قاچاقچی به بیش از ۱۰ میلیارد جریمه در اسلامشهر محکوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، پیش از ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور احکام سنگین برای دو قاچاقچی کالا و سوخت در اسلامشهر خبر داد.

جودکی در ادامه اظهار کرد: با ارجاع دو پرونده قاچاق از سوی پلیس آگاهی اسلامشهر به تعزیرات حکومتی، شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز این شهرستان به این پرونده‌ها رسیدگی کرد.

وی افزود: در پرونده نخست که مربوط به قاچاق لوازم آشپزخانه به ارزش ۷۰۶ میلیون ریال بود، شعبه با احراز تخلف، ضمن ضبط کالا، متهم را به پرداخت ۷۰۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. همچنین با احتساب ارزش خودروی توقیفی، مجموع جریمه صادره برای این متخلف به یک میلیارد و ۴۱۲ میلیون ریال رسید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در ادامه گفت: در پرونده دیگر، قاچاق ۱۵ هزار و ۲۰۰ لیتر نفت‌گاز به ارزش چهار میلیارد و ۷۹۴ میلیون ریال مورد رسیدگی قرار گرفت و شعبه با توجه به مستندات موجود، علاوه بر ضبط سوخت، قاچاقچی را به پرداخت ۹ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش محموله محکوم کرد.

جودکی تأکید کرد: برخورد با هرگونه قاچاق کالا و سوخت با جدیت ادامه دارد و تعزیرات حکومتی بر اساس گزارش‌های مراجع انتظامی و نظارتی نسبت به رسیدگی سریع و صدور احکام بازدارنده اقدام می‌کند.