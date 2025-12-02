برخورد با تخلفات واحدهای صنفی در بازار رومشکان

قاضی باقرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای نظارتی و ارتقای حکمرانی اقتصادی گشت نظارتی تعزیرات حکومتی با حضور تعزیرات حکومتی شهرستانهای رومشگان و کوهدشت، معاونت فرمانداری شهرستان، نمایندگان و ضابطین تعزیرات حکومتی در دستگاههای نظارتی، از بازار شهرستان رومشکان بازدید میدانی انجام داد.
وی گفت: این عملیات نظارتی که باهدف کنترل قیمتها، جلوگیری از اخلال در بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان انجام شد، منجر به شناسایی و ثبت تخلفات متعدد در برخی واحدهای صنفی شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی کوهدشت، گفت: بر اساس گزارش ارائهشده، چند واحد عرضه مواد غذایی به دلیل گرانفروشی کالاهای اساسی شامل برنج و روغن، عدم درج قیمت، و عدم ارائه فاکتور خرید، مشمول برخوردهای سنگین تعزیراتی قرار گرفته و برای آنها جریمههای نقدی سنگین در نظر گرفته شد.
باقرزاده، عنوان کرد: هدف ما ایجاد یک اکوسیستم بازار شفاف، قابلپیشبینی و مبتنی بر اعتماد عمومی است. این گشتها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه سودجویی و تخلف در مسیر تأمین کالای مردم، برخورد قانونی و بدون اغماض انجام میشود.
