به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عابدینی مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر در کارگاه تخصصی معاونت پیشگیری و درمان و در جمع دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های کشور با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: مسیر کاهش اعتیاد در این قانون به‌روشنی ترسیم شده است و اگر سرمایه‌گذاری جدی و هدفمند در حوزه پیشگیری انجام شود، بی‌تردید در عرصه درمان و مقابله نیز شاهد نتایج مؤثر و پایدار خواهیم بود.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه اعتیاد یکی از پنج آسیب اصلی مطرح در سیاست‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی است، گفت: در حوزه پیشگیری تمرکز ما بر گروه‌های هدف، تقویت پیشگیری اولیه، مردمی‌سازی برنامه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد همراه با پایش مستمر است.

وی با تأکید بر ضرورت جلب مشارکت خیران افزود: باید با خیران گفت‌وگو و تعامل مؤثر داشته باشیم و از ظرفیت‌های مادی و معنوی آنان در حوزه آموزش و پیشگیری بهره‌مند شویم؛ چرا که پیشگیری بدون مشارکت اجتماعی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

عابدینی با اشاره به اهمیت اثربخشی برنامه‌ها تصریح کرد: اگر با اتکا به تجربه‌های گذشته و الگوهای موفق جهانی حرکت کنیم، موفق‌تر خواهیم بود. کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و کره‌جنوبی تمرکز ویژه‌ای بر آموزش و مداخلات زودهنگام داشته‌اند و ما نیز درصدد هستیم این دو محور را به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ پیش ببریم.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر با اعلام اینکه سال ۱۴۰۵ سال رویکرد تحولی در پیشگیری از اعتیاد خواهد بود، اظهار داشت: نباید از تغییر هراس داشته باشیم. با نگاه تحول‌گرا می‌توان به نتایج متفاوت دست یافت. ما پیشگیری را مقدم بر درمان می‌دانیم و معتقدیم هرچه در این حوزه سرمایه‌گذاری شود، از هزینه‌های بعدی کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به طرح «یاریگران زندگی» در مدارس گفت: برای هر برنامه و زیرساختی باید اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شود و ارزیابی مستمر از نتایج آن صورت گیرد.

عابدینی تأکید کرد: در چارچوب رویکرد تحولی، در سال آینده به دنبال طراحی و اجرای یک «اکوسیستم واحد برنامه ملی پیشگیری فراگیر از اعتیاد» در سراسر کشور هستیم. برای تحقق این هدف باید از کار جزیره‌ای فاصله بگیریم. این اکوسیستم هفت محور اصلی از جمله محیط دانش‌آموزی، محیط دانشجویی، خانواده، محیط کار و سایر بسترهای اجتماعی را دربر می‌گیرد.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: در سال آتی باید ظرفیت تمامی دستگاه‌ها را در راستای اجرای برنامه ملی هماهنگ و هم‌افزا کنیم. شکل‌گیری «نهضت پیشگیری از اعتیاد» نیازمند هم‌آوایی و هم‌فکری گسترده است و پرهیز از پراکنده‌کاری یک ضرورت جدی محسوب می‌شود.

وی در پایان با اشاره به تمرکز ویژه بر مناطق روستایی گفت: در قالب طرح روستا، به دنبال ایجاد شبکه‌ها و گروه‌های مردمی روستایی هستیم تا پیشگیری از پایین‌ترین سطوح اجتماعی و به‌صورت ریشه‌ای دنبال شود. هم‌زمان، اجرای طرح‌های استانی و برنامه محله‌محور پیشگیری از اعتیاد نیز در سال آینده در دستور کار قرار دارد.