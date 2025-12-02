سقوط هواپیمای سبک در کیپ تاون آفریقای جنوبی دو کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، هواپیمای اسلینگ ۲ کمی پس از برخاستن در حدود ساعت ۱۱:۰۰ صبح به وقت محلی سقوط کرد.
طبق گزارشهای اولیه، دو سرنشین هواپیما یک مربی پرواز و یک دارنده گواهینامه خصوصی بودند.
بخش تحقیقات حوادث و سوانح سازمان هواپیمایی کشوری آفریقای جنوبی (SACAA) روز سه شنبه در بیانیهای اعلام کرد که یک گزارش اولیه جامع که جزئیات یافتههای تحقیقات را شرح میدهد، در وبسایت این سازمان منتشر خواهد شد.
سیسا ماجولا، سخنگوی SACAA در این بیانیه گفت: ما بازرسانی در محل داریم تا اطلاعات و شواهد لازم را که بخشی از گزارش اولیه را تشکیل میدهد، جمعآوری کنند. این گزارش ظرف ۳۰ روز از روز حادثه منتشر میشود.
نظر شما