  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷

سقوط هواپیمای سبک در کیپ تاون آفریقای جنوبی دو کشته برجای گذاشت

سقوط هواپیمای سبک در کیپ تاون آفریقای جنوبی دو کشته برجای گذاشت

مقامات آفریقای جنوبی تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای سبک که منجر به کشته شدن دو نفر در فرودگاه مورنینگ استار در کیپ تاون، پایتخت قانونگذاری این کشور شد را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، هواپیمای اسلینگ ۲ کمی پس از برخاستن در حدود ساعت ۱۱:۰۰ صبح به وقت محلی سقوط کرد.

طبق گزارش‌های اولیه، دو سرنشین هواپیما یک مربی پرواز و یک دارنده گواهینامه خصوصی بودند.

بخش تحقیقات حوادث و سوانح سازمان هواپیمایی کشوری آفریقای جنوبی (SACAA) روز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک گزارش اولیه جامع که جزئیات یافته‌های تحقیقات را شرح می‌دهد، در وب‌سایت این سازمان منتشر خواهد شد.

سیسا ماجولا، سخنگوی SACAA در این بیانیه گفت: ما بازرسانی در محل داریم تا اطلاعات و شواهد لازم را که بخشی از گزارش اولیه را تشکیل می‌دهد، جمع‌آوری کنند. این گزارش ظرف ۳۰ روز از روز حادثه منتشر می‌شود.

کد خبر 6675438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها