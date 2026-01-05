سقوط یک هواپیمای سبک در بلومفونتین آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، مرکز هماهنگی نجات هوایی (ARCC)، که هماهنگی فوریت‌های هوایی در سراسر آفریقای جنوبی را بر عهده دارد، از این حادثه مطلع شد و بلافاصله تیم‌های واکنش اضطراری را به محل اعزام کرد.

به گفته ARCC، امدادگران پس از رسیدن، متوجه شدند که خلبان، تنها سرنشین هواپیما، جان خود را از دست داده است.

جزئیات مربوط به نوع هواپیما و شرایطی که منجر به سقوط شده است هنوز منتشر نشده است. سرویس پلیس آفریقای جنوبی و بخش تحقیقات حوادث و سوانح سازمان هواپیمایی کشوری آفریقای جنوبی تحقیقات رسمی را برای تعیین علت انجام خواهند داد.