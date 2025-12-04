به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، یک فروند هواپیمای مسافربری که از مسکو عازم پوکت تایلند بود، به دلیل بروز آتش‌سوزی در یکی از موتورهایش، به‌طور اضطراری در فرودگاه دوموده دوو در مسکو فرود آمد.

به گزارش منابع خبری، هواپیمای شرکت «رد وینگز» پس از برخاستن از فرودگاه دوموده دوو به دلیل آتش سوزی در یکی از موتورهایش مجبور به بازگشت شد.

مدیریت اضطراری روسیه به خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد که آتش‌سوزی مهار شده است.

شرکت هواپیمایی «رد وینگز» در توضیح حادثه اعلام کرد: در جریان پرواز شماره WZ-۳۰۹۷ که با هواپیمای بوئینگ ۷۷۷-۲۰۰ انجام می‌شد، خدمه متوجه تغییر در شاخص‌های عملکرد یکی از موتورها شد و تصمیم درست برای بازگشت به فرودگاه مبدأ را در زمان مناسب گرفت.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، این هواپیما ساعت ۲۱:۱۹ به وقت مسکو فرودگاه را ترک کرده و آتش سوزی در موتور حدود ساعت ۲۱:۲۳ رخ داد.

این هواپیما حامل ۱۳ خدمه و ۴۱۲ مسافر بود و تمامی سرنشینان به سلامت از هواپیما خارج شدند.