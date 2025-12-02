دریافت 12 MB
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

پرونده محکومیت شبنم نعمت‌زاده به کجا رسید؟

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده نعمت زاده را در این فیلم ببینید.

